Paolini przeżywa najlepsze miesiące w swojej karierze. Po świetnym występie w Paryżu i finale Roland Garros przyszedł czas na Wimbledon. Włoszka do tej pory podczas londyńskiego turnieju straciła tylko jednego seta, w spotkaniu czwartej rundy przeciwko Madison Keys, które zakończyło się kreczem Amerykanki. W pozostałych meczach Paolini pokonała bez straty seta: Hiszpankę Sarę Sorribes Tormo, Belgijkę Greet Minnen, Kanadyjkę Biancę Andreescu i Amerykankę Emmę Navarro.

Po drugiej stronie siatki stanie Vekić. Dla Chorwatki to już najlepszy występ w turnieju wielkoszlemowym w karierze. Wcześniej Vekić dwukrotnie awansowała do ćwierćfinałów takich imprez, w 2019 roku znalazła się w najlepszej ósemce US Open, a w 2023 w Australian Open. W przeciwieństwie do Paolini, Chorwatka tylko raz rozstrzygnęła swoje spotkanie w dwóch setach, w drugiej rundzie pokonała Erikę Andriejewą 6:2, 6:3.

Środowy półfinał będzie pierwszym spotkaniem tych tenisistek na trawiastych kortach. Wcześniej grały ze sobą trzykrotnie na twardej nawierzchni. Dwukrotnie w tych meczach lepsza okazywała się Paolini, a raz w 2021 roku górą była Vekić. Jak będzie tym razem?

Relacja live i wynik na żywo meczu Jasmine Paolini – Donna Vekić na Polsatsport.pl.

MK