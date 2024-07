Porażka Rybakiny niesie konsekwencje dla Świątek. To już pewne, właśnie policzyli

Wimbledon 2024 zbliża się do końca. W turnieju pań znamy już skład finału - Jasmine Paolini zmierzy się z Barborą Krejcikovą. Czeszka ograła w półfinale Jelenę Rybakinę, co - jak się okazuje - niesie konsekwencje także dla... Igi Świątek.

Iga Świątek dotarła podczas tegorocznego Wimbledonu do trzeciej rundy. Pokonała Sofię Kenin i Petrę Martić, a uległa Julii Putincewej. Tym samym liderka rankingu WTA pożegnała się z londyńskim turniejem wielkoszlemowym w pierwszym tygodniu.

Tymczasem - już bez Polki - kobiecy Wimbledon dobrnął do końcowej fazy. W sobotę odbędzie się finał z udziałem Jasmine Paolini i Barbory Krejcikovej. Czeszka ograła w półfinale Jelenę Rybakinę. Porażka czwartej rakiety świata ma swoje konsekwencje także dla nieobecnej już w Londynie Igi Świątek.

Jak się okazuje - dzięki takiemu rozstrzygnięciu Świątek pozostanie liderką rankingu WTA co najmniej do zakończenia US Open. I to bez względu na to, czy zdobędzie do tego czasu jakiekolwiek punkty!

Jak policzył profil "Z Kortu", nawet gdyby Polka nie wystąpiła w żadnym turnieju do wielkoszlemowych zmagań w Nowym Jorku włącznie, może liczyć na 10065 pkt. Tymczasem Aryna Sabalenka w najlepszym przypadku będzie mieć 9806 "oczek" - i to tylko, jeśli wygrałaby turnieje: WTA 500 w Waszyngtonie, WTA 1000 w Toronto, WTA 1000 w Cincinnati oraz US Open.