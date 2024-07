Paolini, której babcia jest Polką i mieszka w Łodzi (28-letnia tenisistka również mówi po polsku), została pierwszą kobietą od czasu Sereny Williams w 2016 roku, która dotarła w jednym sezonie do finału French Open i Wimbledonu. W czerwcu na kortach ziemnych w Paryżu uległa Idze Świątek.

W poniedziałek Paolini zadebiutuje w pierwszej piątce rankingu WTA. Będzie najwyżej sklasyfikowaną Włoszką od czasu Sary Errani w 2013 roku.

Natomiast Krejcikova raz już wygrała imprezę wielkoszlemową - w 2021 roku triumfowała we French Open. Kilka miesięcy później awansowała na pozycję wiceliderki światowego rankingu.

Obecnie jest w nim 32., zaś w turnieju w Londynie występuje z numerem 31. Udział w finale Wimbledonu oznacza dla niej powrót do TOP 20, a jeśli zwycięży, będzie w pierwszej dziesiątce.

Awansując do finału, Paolini i Krejcikova już zapewniły sobie po 1300 punktów do rankingu i 1,4 mln funtów premii. W sobotę będzie o co walczyć, bowiem oprócz prestiżowego triumfu zwyciężczyni zdobędzie 2000 punktów i zarobi łącznie 2,7 mln funtów.

Tenisistki dzieli bardzo mała różnica wieku. Paolini urodziła się 4 stycznia 1996 roku, a Krejcikova - 18 grudnia 1995.

Dotychczas grały ze sobą tylko raz, ale jeszcze nigdy w turnieju głównym. W 2018 roku w kwalifikacjach do wielkoszlemowego Australian Open górą była Czeszka, która zwyciężyła 6:2, 6:1.

Obie zawodniczki miały ciężką przeprawę w półfinałach. Krejcikova pokonała uznawaną za jedną z faworytek turnieju Jeleną Rybakinę z Kazachstanu (nr 4.) 3:6, 6:3, 6:4, natomiast Paolini wygrała z Chorwatką Donną Vekic 2:6, 6:4, 7:6 (10-8).

Gdzie obejrzeć finał Wimbledonu? Gdzie obejrzeć mecz Barbora Krejcikova - Jasmine Paolini? O której godzinie finał Wimbledonu?

Transmisja finału Wimbledonu w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Premium 1 i online na Polsat Box Go. Start finału Wimbledonu o godzinie 15:00. Przedmeczowe studio rozpocznie się o godzinie 13:00. Finał Barbora Krejcikova - Jasmine Paolini skomentują Marcin Muras i Dawid Olejniczak.

PAP