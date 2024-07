Drugie miejsce Bryla i Łosiaka w Wiedniu

Wcześniej Polacy, którzy szykują się do olimpijskiego startu w Paryżu, wygrali wszystkie mecze grupowe, co zapewniło im bezpośredni awans do ćwierćfinału. Ich kolejni rywale Holendrzy Stefan Boermans i Yorick de Groot oddali mecz walkowerem, więc Biało-Czerwoni bez gry awansowali do półfinału.

W niedzielę rano o finał grali z chilijskimi kuzynami Marco i Estebanem Grimaltami. Pierwsza partia tego spotkania była dość wyrównana, jednak lepsi okazali się Bryl i Łosiak, którzy następnie zdominowali rywali i wygrali cały mecz 2:0 (21:16, 21:9).

W pierwszym finale turnieju elity cyklu Beach Pro Tour w tym roku Polacy mierzyli się z utytułowanymi Norwegami Andersem Molem i Christianem Soerumem. Pierwszy set był pełen wyrównanej, zaciętej walki, ale ostatecznie minimalnie lepsi okazali się mistrzowie olimpijscy z Tokio z północnej Europy. Druga partia to była dominacja norweskiego duetu.

To najlepszy wynik Bryla i Łosiaka w turnieju elity od 2022 roku, gdy jedyny do tej pory raz byli najlepsi w Hamburgu. Na swoim koncie duet, który gra razem właśnie od 2022 roku, ma także drugie miejsce w turnieju finałowym Beach Pro Tour z 2023 roku oraz historyczny brązowy medal ubiegłorocznych mistrzostw świata w Meksyku.

Trzecie miejsce w Wiedniu zajęli Grimaltowie, którzy pokonali Niemców Nilsa Ehlersa i Clemensa Wicklera 2:0 (21:18, 21:16).

Turniej w stolicy Austrii był ostatnim sprawdzianem siatkarzy plażowych przed igrzyskami olimpijskimi w Paryżu. Rywalizacja w stolicy Francji rozpocznie się 27 lipca, a medaliści zostaną wyłonieni 10 sierpnia.

PAP