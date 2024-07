Piękne zachowanie siatkarza. Zrezygnował z urlopu, by pomóc kadrze na igrzyskach olimpijskich

Judson Amabel Nunes da Cunha Junior, brazylijski siatkarz, zachwycił media i kibiców swoją prośbą, skierowaną do krajowej federacji. Zawodnik postanowił zrezygnować z urlopu, by... pojechać z kolegami na igrzyska olimpijskie do Paryża, aby pomagać ekipie podczas niektórych treningów.

25-letni środkowy nie znalazł się wśród 12 graczy, powołanych przez Bernardo Rezende na najważniejszą imprezę czterolecia. Nie został on również zgłoszony jako trzynasty, rezerwowy zawodnik, który mógłby wskoczyć do składu w przypadku kontuzji któregoś z kolegów. Mimo to Judson Nunes poprosił Brazylijską Konfederację Siatkówki, by ta pozwoliła mu polecieć z drużyną do Paryża.

O pięknym geście zawodnika Volei Renata/Campinas pierwszy poinformował portal Web Volei, który zwrócił uwagę, że siatkarz poświęcił swój wolny czas, choć jako zawodnik niezgłoszony nie będzie mógł nawet wejść do wioski olimpijskiej ani uczestniczyć w oficjalnych treningach reprezentacji.

"Decyzja o przylocie do Paryża wyszła od samego zawodnika. Środkowy nie ma oficjalnej akredytacji, co oznacza, że nie będzie on mógł towarzyszyć drużynie w oficjalnych środowiskach zawodów, to znaczy meczach i oficjalnych treningach przed spotkaniami brazylijskiej kadry. Judson mimo wszystko chciał przylecieć do Paryża, by wspomóc zespół na przykład podczas nieoficjalnych sesji treningowych, odbywających się w bazie Brazylijskiego Komitetu Olimpijskiego w Saint-Ouen" - podaje Web Volei.

Brazylijskie media podkreślają, że zabieranie siatkarza, który nie będzie mógł wystąpić w żadnym meczu ani treningu w głównej hali olimpijskich zmagań, nie jest nowością. W 2012 roku z drużyną narodową poleciał do Londynu Ricardo Lucarelli, dla którego wyjazd ten miał być okazją do oswajania się z atmosferą wielkiego turnieju. Cztery lata później sięgnął on z reprezentacją po złoto igrzysk olimpijskich w Rio de Janeiro.

Podczas igrzysk olimpijskich w Paryżu reprezentacja Brazylii zmierzy się w fazie grupowej z Włochami, Polską i Egiptem.