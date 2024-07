Słynna siatkarka nie pojedzie na igrzyska! "Głowa mnie boli od płaczu"

Doświadczona przyjmująca miała za sobą bardzo udany sezon w lidze brazylijskiej, okraszony zdobyciem złota z zespołem Minas Tenis Clube, a w kadrze występowała w tegorocznej Lidze Narodów, w której ekipa z Ameryki Południowej zajęła ostatecznie 4. miejsce. Mogło się wydawać, że Pri Daroit znajdzie się w trzynastce, która powalczy o medal igrzysk olimpijskich.

Ze Roberto zaskoczył jednak nie tylko samą zawodniczkę, ale i... kibiców. Selekcjoner zdecydował się bowiem zabrać do Paryża jedynie trzy przyjmujące (Gabriela Braga Guimaraes, Ana Cristina, Julia Isabelle Bergmann), a dla Priscili Daroit nie znalazło się nawet miejsce trzynaste, rezerwowe, które zajęła libero Natalia Araujo. Niespełna 36-letnia przyjmująca przyznała, że decyzja trenera była dla niej istnym szokiem.

"Trudno wyrazić słowami to, co teraz czuję. Jestem smutna i głowa mnie boli od płaczu. Jestem wdzięczna za powrót do drużyny narodowej w 2022 roku i za bycie częścią tego cyklu reprezentacyjnego. Dziękuję za to, że mogłam poznać niesamowitych ludzi i przeżyć tyle pięknych chwil, które na zawsze pozostaną w moim sercu. Bóg wie wszystko, niezależnie od tego, jak trudne i smutne to dla mnie jest i wiem, że pomoże mi to w przyszłości zrozumieć. Niestety, czasami nie jesteśmy w stanie spełnić wszystkich naszych marzeń" - napisała Pri Daroit w mediach społecznościowych.

Priscila Daroit z reprezentacją Brazylii sięgnęła dotychczas między innymi po mistrzostwo Ameryki Południowej, srebro Ligi Narodów i wicemistrzostwo świata 2022.