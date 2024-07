Poznaliśmy pary półfinałowe Memoriału Gołasia

Do XIX Agrobex Memoriału Arkadiusza Gołasia pozostało sześć tygodni. Przypomnijmy, że w tym roku do Zalasewa przyjadą Jastrzębski Węgiel, Projekt Warszawa, Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle i PGE GiEK Skra Bełchatów. Dziś poznaliśmy pary półfinałowe tej imprezy.

Kibice w Wielkopolsce przyzwyczaili się już do tego, że raz do roku mają możliwość wzięcia udziału w święcie siatkówki, jakim jest XIX Agrobex Memoriał Arkadiusza Gołasia. Jest to jedyna okazja aby w najbliższej okolicy Poznania obejrzeć na żywo najlepszych zawodników na świecie – mistrzów świata, Europy czy medalistów Ligi Narodów. Dziś organizatorzy tego wydarzenia ogłosili pary półfinałowe, które wyglądają imponująco. – Memoriał Arkadiusza Gołasia to największa impreza sportowa w Gminie Swarzędz – mówi jej burmistrz Marian Szkudlarek. – Tym razem przypada ona pomiędzy finałem igrzysk olimpijskich, a startem PlusLigi. Mamy nadzieję, że reprezentanci Polski przywiozą do Zalasewa medal wywalczony w Paryżu – dodaje. Zanim zawodnicy wybiegną na boisko hali w Szkole Podstawowej nr 2, odbędą się tam warsztaty dla dzieci z powiatu poznańskiego.



Pary półfinałowe



Pierwszy półfinał zaplanowano na sobotę 31 sierpnia na godzinę 14:45. Zmierzą się w nim trzykrotny zwycięzca Ligi Mistrzów – Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle oraz mistrz Polski i dwukrotny finalista Ligi Mistrzów – Jastrzębski Węgiel. – Już w pierwszym spotkaniu naszego turnieju mamy prawdziwy siatkarski hit – mówi Anna Sumelka, założycielka Fundacji Memoriału Arkadiusza Gołasia. – Dalej będzie równie ciekawie, dlatego zdecydowanie warto być na trybunach zarówno pierwszego jak i drugiego dnia imprezy – dodaje zapraszająco. Kto będzie górą w tym starciu? Czy Tomasz Fornal, Norbert Huber, Łukasz Kaczmarek i Jakub Popiwczak zatrzymają Bartosza Kurka, Marcina Janusza, Davida Smitha i Erika Shoji? Przekonamy się o tym już 31 sierpnia.



W drugim półfinale zmierzą się ze sobą brązowy medalista PlusLigi i triumfator ubiegłorocznego Agrobex Memoriału Arkadiusza Gołasia – Projekt Warszawa oraz dziewięciokrotny mistrz Polski – PGE GiEK Skra Bełchatów. Mecz ten zaplanowano na godzinę 17:30. Zespół ze stolicy doskonale wie jak smakuje zwycięstwo w całym turnieju i zrobi wszystko żeby ten sukces powtórzyć. Skład ich rywali wzmocnili między innymi Żiga Štern ze Słowenii, Amin Esmaeilnezhad z Iranu czy Serbowie Miran Kujundzic i Pavle Perić. Jeśli dodać do tego Grzegorza Łomacza, Michała Szalachę, Łukasza Wiśniewskiego czy Bartłomieja Lemańskiego mamy bardzo ciekawe zestawienie, które będzie celowało w finał swarzędzkiej imprezy. Projekt od kilku sezonów stawia na Polaków – Bartłomieja Bołądzia, Artura Szalpuka, Damiana Wojtaszka, Jana Firleja czy Andrzeja Wronę. W Warszawie zostali także Kevin Tillie z Francji, Linus Weber z Niemiec i Srecko Lisinac z Serbii. Do składu dołączyli także Jakub Kochanowski oraz Tobias Brand. – Mieliśmy zapytania o udział w naszej imprezie z Europy, a nawet z Afryki. Tym razem świadomie postawiliśmy na polskie zespoły, licząc że nasza reprezentacja da nam dużo radości na igrzyskach olimpijskich – mówi Jacek Kubiak, prezes Fundacji Memoriału Arkadiusza Gołasia. – W składach naszych uczestników znajduje się aż ośmiu zawodników, którzy w Paryżu walczyć będą o medale. Licząc tylko Polaków – dodaje.

Informacja prasowa