Ważna informacja od klubu z PKO BP Ekstraklasy! Jest oficjalny komunikat

"Informujemy, że Lechia Gdańsk dokonała płatności wskazanych przez FIFA, co oznacza, że będzie mogła zarejestrować nowych zawodników, z zastrzeżeniem procedury FIFA TMS" - takich informacji możemy się dowiedzieć z oficjalnego profilu Lechii w serwisie X. Mają być to następstwa wtorkowego komunikatu o otrzymaniu przez klub wsparcia od miasta w wysokości dziesięciu milionów złotych brutto za sezon. Gdańszczanie mogą wreszcie odciąć się od problemów administracyjnych i skoncentrować na dopięciu przygotowań do nowego sezonu PKO BP Ekstraklasy.

Pomimo zakazu Biało-Zieloni aktywnie działali na rynku transferowym, co poskutkowało ściągnięciem do klubu trzech zawodników: bramkarza - Szymona Weiraucha oraz dwóch ofensywnych pomocników - Rifeta Kapicia i Sergiya Buletsę (wypożyczenie). Kolejnym wzmocnieniem składu trenera Grabowskiego ma być 19-letni Karl Wendt, który obecnie przebywa na testach w Lechii.

ZOBACZ TAKŻE: Nowe transfery Śląska Wrocław! Pomogą wicemistrzowi Polski w europejskich pucharach?

- Za chwilę dojdą do nas nie tylko ci zawodnicy, którzy już są w szatni, ale myślę, że możemy spodziewać się kolejnych. Wzorem ubiegłego roku, Lechia jest budowana cały czas. Będzie budowana do ostatniego dnia okienka transferowego. Zostawiamy za sobą wszystko, co było złe. Patrzymy wyłącznie w przyszłość - powiedział trener Szymon Grabowski na konferencji prasowej.

Już w piątek gdański klub zaliczy powrót do PKO BP Ekstraklasy po rocznej przerwie. Ich przeciwnikiem będzie Śląsk Wrocław, który w ostatnim sezonie do ostatniej kolejki walczył o mistrza.

- Cieszymy się, że inaugurujemy sezon na boisku wicemistrza Polski. Myślę, że będzie to dla nas fajne doświadczenie. Spodziewam się, że mecz będzie otwarty. Podejdziemy do niego z podniesioną głową i odważnym postanowieniem. W Ekstraklasie będziemy chcieli kontynuować to, co zaczęliśmy w pierwszej lidze. Życie nas zweryfikuje. Będziemy się uczyli i umiejętnie wyciągali wnioski - dodał trener przed meczem we Wrocławiu.

ŁO