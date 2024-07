Klub znalazł wsparcie dla Stenzel. Oto druga libero łodzianek

Dla Nikoli Jęcek będzie to debiut w Tauron Lidze. Młoda zawodniczka będzie zmienniczką Stenzel, która dołączyła do zespołu kilka dni wcześniej. Do tej pory młoda siatkarka była związana z ŁKS-em AZS UMED Łódź, a także ŁKS-em Siatkówka Żeńska Szkoła Gortata Łódź U20. Od początku była powiązana z łódzkim miastem, więc postanowiła postawić następny krok w tym właśnie miejscu. Co ciekawe dotychczas występowała na pozycji przyjmującej, jednak ze względu na swoje predyspozycje w ŁKS-ie zagra jako libero.

Może być to kluczowy krok w rozwoju kariery dla Jęcek. Młoda siatkarka nie kryła swojego podekscytowania nowym wyzwaniem.

- Bardzo się cieszę, że dostałam szansę dołączenie do tak dobrej drużyny, jaką jest ŁKS Commercecon Łódź. Do tej pory zawsze podglądałam mecze z trybun jako młodsza wiewióra. Nadchodzący sezon będzie dla mnie bardzo ważny, ponieważ będzie moim debiutem w Tauron Lidze, jest to zupełnie nowy rozdział w mojej karierze – powiedziała młoda libero, cytowana w komunikacie klubu.

KG