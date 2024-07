Polscy wioślarze zawalczą o medale. Co czeka nas na igrzyskach?

Polscy wioślarze i wioślarki przygotowują się do startu na igrzyskach olimpijskich w Paryżu. Przedstawiciele tej dyscypliny przywożą medale z każdych igrzysk nieprzerwanie od 2000 roku i olimpiady w Sydney. O tym, co może się wydarzyć podczas zmagań we Francji, opowiadają m.in. prezes Polskiego Związku Towarzystw Wioślarskich Adam Korol i Aleksander Wojciechowski trener czwórki podwójnej, która będzie nas reprezentowała podczas zmagań w stolicy Francji.

Na igrzyskach w Paryżu wystąpią tylko dwie polskie osady: czwórka podwójna mężczyzn w składzie Dominik Czaja, Mateusz Biskup, Mirosław Ziętarski i Fabian Barański oraz dwójka podwójna kobiet wagi lekkiej, w skład której wchodzą Katarzyna Wełna i Martyna Radosz. Obydwie osady rozpoczną rywalizacje podczas igrzysk 27 lipca.

ZOBACZ TAKŻE: Interia i Polsat partnerami medialnymi Polskiego Komitetu Olimpijskiego i Olimpijskiej Reprezentacji Polski

- Czwórka podwójna pod wodzą trenera Wojciechowskiego przysparza nam wiele radości od momentu, kiedy zaczęła w tym składzie pływać. W 2022 roku na mistrzostwach świata w Pradze zdobyli złoty medal, więc optymizmu jest naprawdę dużo – powiedział prezes Adam Korol, który podczas igrzysk w Pekinie w 2008 roku sam zdobył złoty medal w tej konkurencji.

O tym, czego spodziewają się po starcie i jakie są ich cele na igrzyska, opowiedzieli członkowie czwórki podwójnej Dominik Czaja i Mateusz Biskup.

- Najgroźniejszymi rywalami są Holendrzy, Włosi i Brytyjczycy, te trzy osady pływają zawsze na mistrzostwach świata bardzo blisko siebie i będzie się trzeba z nimi bardzo ostro ścigać – powiedział Czaja.

- Wydaje mi się, że cel mamy wszyscy jasny, chcemy pokazać swoje najlepsze pływanie – dodał Biskup.

Trenerem czwórki podwójnej mężczyzn jest Aleksander Wojciechowski, który trenował również złotą osadę z igrzysk w Pekinie.

- Nie lubię porównań. To są zupełnie inni ludzie, zupełnie inne charaktery. To jest pokolenie wychowane na Internecie i elektronice. Ja w tej branży nie nadążam i tym gorzej dla mnie, ale z nimi się dogadujemy. Wierzą, w to, co robimy. Wiara czyni cuda – powiedział doświadczony trener.

Łącznie w całej historii igrzysk polscy wioślarze i wioślarki wywalczyli 19 medali. Ostatni krążkiem, jaki został zdobyty przez polskich sportowców w tej konkurencji, jest srebro wywalczone w Tokio przez czwórkę podwójną kobiet.

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

MiK