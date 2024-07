Taka informacja przed powrotem Ekstraklasy! Chodzi o Szymona Marciniaka

Ostatni miesiąc był dla Marciniaka niezwykle pracowity. Polski arbiter prowadził co prawda tylko dwa mecze podczas tegorocznego Euro, ale występował na nim również w roli sędziego technicznego. W takiej roli pojawił się m.in. w wielkim finale, gdzie pomagał francuskiemu sędziemu Fracois Letexierowi.

O ofertach, które miały spływać do polskiego sędziego, mówiono już od dawna. Szczególnie zainteresowani sprowadzeniem do siebie polskiego arbitra mieli być Saudyjczycy i Amerykanie. Przypomnijmy, że transfery sędziów miały już miejsce w przeszłości. W 2017 roku z oferty Saudyjczyków skorzystał Mark Clattenburg, który rok wcześniej sędziował finał mistrzostw Europy i Ligi Mistrzów.

Zapytanie o przyszłość Marciniaka do PZPN skierował Przegląd Sportowy Onet. W odpowiedzi z piłkarskiej centrali możemy przeczytać, że "nie wpłynęły żadne zapytania" co do Marciniaka ze strony innych federacji.

Powód absencji sędziego w pierwszej kolejce Ekstraklasy jest niezwykle prozaiczny. Po Euro 2024 arbiter udał się na wakacje.

"Sędzia Szymon Marciniak przebywa obecnie na zasłużonym i wcześniej zaplanowanym urlopie" - możemy przeczytać w komunikacie.

Nie wiadomo, kiedy Marciniak wróci do sędziowania, Euro 2024 zakończyła się ledwie tydzień temu.

Nowy sezon Ekstraklasy zaczyna się w piątek 19 lipca. W pierwszym meczu nowego sezonu zmierzą się ze sobą broniąca tytułu Jagiellonia Białystok i Puszcza Niepołomice.