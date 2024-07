Zacięte starcie polskich siatkarzy! Przegrali w ważnym meczu

Polska przegrała z Włochami 1:3 w półfinale mistrzostw Europy U18 siatkarzy rozgrywanych w Bułgarii. We wcześniejszym meczu półfinałowym Francja pokonała Hiszpanię 3:0. Spotkania o medale zostaną rozegrane w niedzielę. Polacy zagrają o brąz z Hiszpanami, a w wielkim finale zmierzą się dwie niepokonane dotychczas drużyny.

Premierowa partia toczyła się przy przewadze reprezentacji Polski (8:5, 16:14). Jeszcze w końcówce polscy siatkarze mieli trzy oczka zaliczki (21:18), ale decydujące akcje padły łupem skuteczniejszych w ataku Włochów (23:25). Druga odsłona również była bardzo wyrównana, przewaga przechodziła z rąk do rąk, a do stanu 20:20 wynik krążył wokół remisu. Końcówka tym razem należała do ekipy trenera Jacka Nawrockiego, która wygrała 25:21.

Zobacz także: Siatkarki zagrają w Paryżu w strojach uniemożliwiających... podglądanie

Podrażnieni Włosi udanie rozpoczęli kolejnego seta (9:4). W dalszej części tej odsłony utrzymywali wyraźną przewagę, lepiej prezentując się w ataku oraz w bloku i wygrali dość pewnie (18:25). W czwartej partii, po wyrównanym początku, przewagę uzyskali siatkarze z Italii (16:13). Polacy w końcówce seta odrobili straty (22:22), ale dwie ostatnie akcje padły łupem rywali (23:25).

Najwięcej punktów: Oskar Trawka (13), Marcel Kiciński (11) – Polska; Manuel Zlatanov (20), Gianluca Cremoni (18), Nicolo Garello (15) – Włochy. Siatkarze z Italii byli skuteczniejsi w ataku, lepiej punktowali blokiem i zagrywką, ale popełnili więcej błędów własnych.

W pierwszej fazie turnieju reprezentacja Polski rywalizowała w grupie I. Wygrała z Ukrainą 3:0, Austrią 3:0, Finlandią 3:1, Turcją 3:0, przegrała z Francją 1:3, następnie pokonała Portugalię 3:0 oraz Bułgarię 3:1. Z bilansem meczów 6–1 i 18 zdobytymi punktami Polacy zajęli drugie miejsce w tabeli za Francją. Po półfinałowej porażce z Włochami 1:3, w meczu o trzecie miejsce zagrają w niedzielę z Hiszpanią.

Polska – Włochy 1:3 (23:25, 25:21, 18:25, 23:25)

Polska: Bartosz Chrzanowski, Patryk Dudek, Maciej Drąg, Oskar Trawka, Tymoteusz Lenik, Marcel Kiciński – Marcel Schadach (libero) oraz Filip Falkowski, Jakub Szczurowski, Maciej Korona, Antoni Kocik. Trener: Jacek Nawrocki.

Włochy: Nicolo Garello, Alessandro Benacchio, Gianluca Cremoni, Manuel Zlatanov, Lorenzo Ciampi, Bryan Argilagos – Andrea Usanza (libero) oraz Andrea Giani (libero), Francesco Crosato. Trener: Monica Cresta.