Pierwszy tytuł w karierze! Nadal w finale pokonany

Rafael Nadal przegrał z Portugalczykiem Nuno Borgesem 3:6, 2:6 w finale tenisowego turnieju ATP 250 na kortach ziemnych w szwedzkim Bastad. Dla Hiszpana były to pierwsze od 2022 roku zawody, w których dotarł tak daleko.

Spotkanie trwało blisko półtorej godziny. Nadal (261. w ATP), który w turnieju wystąpił dzięki "dzikiej karcie", aż pięciokrotnie przegrał swoje podanie z 51. zawodnikiem światowego rankingu. Dla 27-letniego Portugalczyka to pierwszy tytuł w turnieju z cyklu ATP. Wcześniej wygrywał "tylko" challengery.

Hiszpan rozgrywa prawdopodobnie ostatni sezon w karierze. Utytułowany tenisista stara się wrócić do formy po tym, jak stracił cały ubiegły rok i początek obecnego z powodu kontuzji. Jego celem jest start w igrzyskach olimpijskich w Paryżu. Hiszpan jest już złotym medalistą olimpijskim w singlu z Pekinu w 2008 roku i w deblu z Rio de Janeiro w 2016.

Tegoroczny turniej olimpijski odbędzie się na ulubionych ziemnych kortach Hiszpana w kompleksie im. Rolanda Garrosa. To tam co roku rozgrywany jest wielkoszlemowy French Open, którego zawodnik z Majorki jest rekordowym, 14-krotnym triumfatorem, ale w tym sezonie odpadł w 1. rundzie. Ten 14. tytuł wywalczył właśnie w 2022 roku i od tego czasu nie dotarł do finału żadnego turnieju ATP.

Wynik finału:

Nuno Borges (Portugalia, 7) - Rafael Nadal (Hiszpania) 6:3, 6:2.

Skrót meczu Nadal - Borges:

PAP