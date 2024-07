Siatkarz padł bezwładnie na parkiet. Co z jego zdrowiem? Trener zabrał głos

Polska przegrała z Japonią 2:3 w meczu towarzyskim reprezentacji siatkarzy rozegranym w gdańskiej Ergo Arenie. Obie drużyny przygotowują się do igrzysk olimpijskich w Paryżu, jednak nie samo spotkanie stało się najważniejszym punktem tamtego wieczoru.

ZOBACZ TAKŻE: Ważna decyzja ws. Wilfredo Leona. Nikola Grbić nie chce ryzykować

Przy stanie 6:3 miała miejsce groźnie wyglądająca sytuacja z udziałem Kentaro Takahashiego. Zawodnik chciał ratować piłkę, po tym jak jego kolega z drużyny został zablokowany. Niestety upadł, a jego ciało na chwilę stało się bezwładne. Na parkiecie natychmiast pojawili się sanitariusze oraz selekcjoner.

Sytuacja nie poprawiała się, więc po kilku chwilach siatkarza zniesiono na noszach przy głośnym aplauzie publiczności. Po zakończeniu spotkania głos w sprawie Takashiego zabrał selekcjoner Japończyków - Philippe Blain.

- Próbował podbić piłkę po bloku i uderzył głową o podłogę. Na chwilę stracił przytomność. Z tego powodu lepiej było wysłać go do szpitala i przeprowadzić badania, by upewnić się, że to nic poważnego - powiedział Francuz w rozmowie z Interią.

Na razie nie ma żadnych doniesień w sprawie stanu zdrowia 29-latka. Nie wiadomo także, czy zagrożony jest jego występ w najważniejszej imprezie czterolecia.

Igrzyska olimpijskie rozpoczną się już w piątek 26 lipca. Japonia w Paryżu zagra w grupie C, gdzie jej rywalami będą Amerykanie, Argentyńczycy i Niemcy.