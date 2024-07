Eliminacje Ligi Konferencji: Riga FC - WKS Śląsk Wrocław. Relacja na żywo

Riga FC - WKS Śląsk Wrocław to mecz drugiej rundy eliminacji Ligi Konferencji. Relacja live i wynik na żywo z meczu Riga FC - WKS Śląsk Wrocław na Polsatsport.pl.

Wicemistrz PKO BP Ekstraklasy rozpoczął sezon od piątkowego meczu z beniaminkiem Lechią Gdańsk, w którym ledwo zdołał uratować punkt w doliczonym czasie gry.

- To mi się nie podobało i na pewno wpływało na odbiór meczu. Teraz regeneracja, później dobry trening, kolejny dobry trening i we wtorek wylot do Rygi na mecz w Pucharze Konferencji. Mam nadzieję, że z każdym dniem nasza kadra będzie szersza i mocniejsza - powiedział po meczu Jacek Magiera.

ZOBACZ TAKŻE: Wielkie firmy na horyzoncie. Wisła Kraków poznała potencjalnych rywali

- Nie ma co ukrywać, na pewno ten sezon będzie trudniejszy niż poprzedni, bo aspiracje i oczekiwania będą na wyższym poziomie niż rok temu. Gramy na trzech frontach. Najpierw liga i europejskie puchary, a później dojdzie Puchar Polski. W żadnym spotkaniu w Europie nie będziemy faworytem, ale każde chcemy wygrać i godnie reprezentować Polskę - podkreślił trener Śląska.

Śląsk Wrocław w kolejnej rundzie może trafić na lepszego w dwumeczu między szwajcarskim FC Sankt Gallen a Tobołem Kostanaj z Kazachstanu.

Relacja live i wynik na żywo z meczu Riga FC - WKS Śląsk Wrocław od godziny 18:00 na Polsatsport.pl.

ŁO/PAP