Transfer reprezentanta Polski na horyzoncie! Chce go mistrz kraju

Kiwior w trakcie swojej kariery grał już we włoskiej Serie A. W latach 2021-2023 był on zawodnikiem Spezii Calcio, w której barwach rozegrał 43 spotkania. Teraz zainteresowanie Polakiem wyrażają dużo większe kluby, w przeszłości mówiło się, że w swojej drużynie chętnie zobaczyli by go działacze AC Milan.

Po tym, jak trenerem Juventusu został Thiago Motta, który był kolegą z drużyny Kiwiora w Spezii, pojawiła się możliwość przenosin do "Starej Damy". Teraz "La Gazzetta dello Sport" donosi, że faworytem do pozyskania Polaka jest obecny mistrz Włoch – Inter Mediolan.

O zainteresowaniu Interu włoski dziennik informował już w weekend, mistrzowie Włoch mieli poszukiwać środkowego obrońcy, który naturalnie operuje lewą nogą. Na okładce środowego numeru możemy przeczytać natomiast, że "Inter i Kiwior są już blisko porozumienia".

Polak miałby zostać wypożyczony na rok z opcją wykupu, która po spełnieniu pewnych warunkach miałaby być obowiązkowa. Wykupienie obrońcy będzie kosztowało Inter 25 milionów euro.

MiK