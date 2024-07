Eliminacje Ligi Europy: Wisła Kraków - SK Rapid Wiedeń. Relacja na żywo

Wisła Kraków - SK Rapid Wiedeń to mecz drugiej rundy eliminacji Ligi Europy. Relacja live i wynik na żywo z meczu Wisła Kraków - SK Rapid Wiedeń na Polsatsport.pl.

Krakowianie z powodzeniem przeszli przez pierwszą rundę eliminacji do Ligi Europy, pokonując kosowskie KF Llapi Podujevo. Mimo że nie wszystko szło po ich myśli w obu meczach, ostatecznie zdobyli awans i odnieśli dwa zwycięstwa.

Na dzisiaj wszyscy w klubie żyją jednak meczem z Rapidem Wiedeń, bo przy ul. Reymonta zapowiada się prawdziwe piłkarskie święto.

- Na pewno poprzeczka pójdzie w górę. Rapid to klasowa drużyna i tutaj atrakcyjność spotkania zarówno w Krakowie, jak i Wiedniu będzie wyższa. Cóż, musimy zobaczyć jak ten zespół gra i mamy tydzień na to, żeby się do tego spotkania przygotować - tłumaczył Kazimierz Moskal

Po zakontraktowaniu Łukasza Zwolińskiego, "Biała Gwiazda" ogłosiła w sobotę pozyskanie kolejnego zawodnika, tym razem do defensywy. Wisła nabyła środkowego obrońcę Wiktora Biedrzyckiego z Bruk-Betu Termaliki Nieciecza. Jest to bardzo doświadczony gracz na poziomie I ligi, który będzie rywalizował z Alanem Urygą i Josephem Colleyem.

Zwycięzca pary Wisła/Rapid zmierzy się w kolejnej rundzie z lepszym z dwumeczu Trabzonspor/Rużomberok.

Relacja live i wynik na żywo z meczu Wisła Kraków - SK Rapid Wiedeń od godziny 18:00 na Polsatsport.pl.

