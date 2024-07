O tym powołaniu Grbicia długo dyskutowano. "Odpłacił się za zaufanie"

Reprezentacja Polski rozpoczęła olimpijską rywalizację. Biało-Czerwoni trafili do grupy B, w której są także Egipcjanie, Brazylijczycy i Włosi. W pierwszej kolejce podopieczni Nikoli Grbicia zagrali z kadrą z Afryki. Uważana jest ona za outsidera i zgodnie z przewidywaniami przegrała z Polską 0:3.

Tę rywalizację Biało-Czerwoni rozpoczęli w następującym składzie: Bartosz Kurek, Mateusz Bieniek, Tomasz Fornal, Wilfredo Leon, Jakub Kochanowski, Marcin Janusz i Paweł Zatorski jako libero. Zdaniem byłego reprezentanta Polski, a obecnie eksperta Polsatu Sport, Macieja Jarosza, to zestawienie może być żelaznym do końca igrzysk.

- Jeżeli Tomasz Fornal będzie zdrowy, to ten skład, który zagrał z Egiptem, będzie wychodził w kolejnych meczach. Nie mam co do tego żadnych wątpliwości - powiedział Jarosz w naszym programie Olimpijska #7Strefa.

Jako zmiennik dobre zawody rozegrał natomiast Łukasz Kaczmarek. Uwagę na niego zwróciła w swojej wypowiedzi była reprezentantka kraju Dorota Świeniewicz-Brandt.

- Na słowa uznania zasługuje Łukasz Kaczmarek. Przed igrzyskami toczyła się długa dyskusja na temat jego przydatności dla kadry. Grbić postawił ostatecznie na Kaczmarka, który swoim wejściem odpłacił się za zaufanie. Oczywiście to na razie był tylko Egipt, ale mam nadzieję, że z każdym kolejnym spotkaniem jego forma będzie rosła - dodała była siatkarka w naszym programie.