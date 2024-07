Lech Poznań na wirażu! Gdzie DNA wygrywania?!

Właściciel Lecha Poznań, Piotr Rutkowski to rozumny gość, który sformatował nowoczesny klub. Tyle, że pozbawiony DNA wygrywania. A to już poważny problem.

Bardzo cenię Piotr Rutkowskiego. Sformatował nowoczesny klub, który w wielu aspektach jest wręcz wzorcowy w Polsce. Mam na myśli przede wszystkim akademię, szkolenie młodzieży, bazę. Rutkowski za wszelką cenę powalczył o mistrzostwo na 100-lecie - w 2022 roku. Później jednak spasował, a jego najbliżsi współpracownicy nie są w stanie mu pomóc. Lech zdaje się pozbawiony DNA wygrywania, a to poważny problem dla czołowego polskiego klubu.

Kolejorz w ostatnich dniach sprzedał Velde i Marchwińskiego. Pierwszy miał 18 punktów kanadyjskich w poprzednim sezonie, drugi 17… 6,5 mln euro dla klubu za obu (plus bonusy za Norwega), ale to zarazem duże osłabienie… I w 2. kolejce Lech przegrał z Widzewem, co od razu oznacza turbulencje.

Rutkowski po sezonie 2023/24 zapowiadał transfery bez względu na sprzedaż. Na razie przyszło dwóch graczy (za chwilę ma dojść trzeci), ale aż dziesięciu piłkarzy odeszło (część młodych na wypożyczenia, aby się ograć).

Jakość gwarantowana przez Velde i Marchwińskiego, to może kiedyś da Fiabema (z drugiej drużyny San Sebastian), bo na pewno już nie Ba Loua (86 meczów dla Lecha - 6 goli, 6 asyst…).

Dyrektor sportowy Lecha, Tomasz Rząsa w wywiadzie u Damiana Smyka w „Goal.pl” deklaruje wiarę w nowego trenera, Nielsa Frederkisena. Podkreśla profilowanie kadry w oparciu wybieganie i przede wszystkim o szybkość. Może coś z tego - po kilku oknach transferowych - będzie. Widzew przebiegł 124 km, a Lech 118 km… Pytanie jest zresztą poważniejsze - czy Lech ma być zależny od tego, czy innego trenera. A co będzie, jak jesienią Frederiksen wpadnie w poważne kłopoty. Arkadiusz Onyszko, grający w Danii 11 lat, zaznacza: „Frederiksen jest doświadczony, ale mentalnie praca w Polsce może być dla Duńczyka szokiem”.



Lech jest na poważnym zakręcie. To wręcz wiraż, którego chyba nie było od kilkunastu lat. Rząsa pełni rolę dyrektora sportowego od 2018 roku i mimo wielkiego kapitału Lecha w różnych aspektach, od tego czasu przy Bułgarskiej było tylko jedno mistrzostwo. Odpadnięcie ze Spartakiem Trnawa w sierpniu 2023 roku to był niebywały cios, którego Rząsa nie potrafił zdiagnozować. To już wtedy powinien wylecieć John van den Brom. Gdy w końcu Holender poleciał z posady trenera Lecha w grudniu ubiegłego roku, to klub nie miał żadnej poważnej alternatywy! Poza Maciejem Skorżą, któremu może chcieć się wrócić do Poznania, a może nie chcieć (ostatecznie mu się nie chciało). I Rząsa szczerze przyznaje, że w grudniu nie miał innego pomysłu. I jak tu myśleć o tytułach?!?