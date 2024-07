Victoria Azarenka po około miesiącu przerwy wywołanej kontuzją powróciła do gry i w pierwszym meczu na turnieju w USA pokonała reprezentantkę gospodarzy Hailey Baptiste. Białorusinka zwyciężyła po dwóch tie-breakach 7:6(6), 7:6(3). W czwartek zmierzy się z Yafan Wang, która turniej rozpoczęła od sprawienia niespodzianki i pokonania doświadczonej Karoliny Pliskovej wynikiem 5:7, 6:3, 6:0. Mecz Chinki i Czeszki trwał dwie godziny i siedem minut.

Będzie to pierwsze spotkanie tych dwóch zawodniczek. Azarenka przystępuje do pojedynku z pozycji faworyta, ponieważ jest dużo bardziej utytułowana od młodszej rywalki. Białorusinka to m.in. brązowa medalistka olimpijska w grze pojedynczej, dwukrotna zwyciężczyni Australian Open, czy była liderka rankingu WTA.

