Kolejna porażka polskich koszykarzy. Aż dziewięć punktów różnicy

Reprezentacja Polski koszykarzy w swoim trzecim meczu na igrzyskach olimpijskich przegrała z kadrą Litwy 21:12. To już druga porażka Biało-Czerwonych w Paryżu.

Polacy przegrali z Litwinami 12:21 w swoim trzecim meczu turnieju olimpijskiego koszykarzy 3x3 w Paryżu. To druga porażka biało-czerwonych w stolicy Francji, którzy wieczorem zmierzą się jeszcze z Chińczykami.

ZOBACZ TAKŻE: Kolejny protest w Paryżu. Pięściarka poddała walkę

Punkty dla Polski zdobyli: Adrian Bogucki 6, Michał Sokołowski 3, Przemysław Zamojski 2, Filip Matczak 1.

Biało-czerwoni, którzy po raz drugi występują na igrzyskach, od początku ustępowali rywalom, którzy byli aktywni w ataku. Mało piłek trafiało pod kosz do środkowego Adriana Boguckiego, zaś na obwodzie Polacy nie potrafili znaleźć pozycji do rzutów.

Litwa prowadziła 3:1, 6:1, a po niespełna czterech minutach aż 10:5.

Biało-czerwoni walczyli, ale różnica punktowa na ich niekorzyść powiększała się. Rywale wygrywali nawet 16:9, a ich rzuty za dwa punkty dawały im stabilną przewagę. Evaldas Dziaugys zdobył dla Litwinów aż 10 pkt.

Polakom nie udało się zrewanżować Litwinom za porażkę w półfinale turnieju kwalifikacyjnego w Debreczynie (15:21).

Wieczorem (godz. 19.25) podopieczni trenera Piotra Renkiela zagrają bardzo ważne spotkanie z Chinami. Azjaci mają bilans 1-2 po tym jak przed południem ulegli Łotyszom mistrzom olimpijskim z Tokio 8:22.

W stolicy Francji rywalizuje, tak jak w 2021 r., osiem zespołów. Dwa najlepsze wywalczą bezpośredni awans do półfinałów. Drużyny z miejsc 3-6 zagrają mecz play in (3-6 i 4-5) o awans do najlepszej czwórki. Dwie ostatnie ekipy zakończą rywalizację po fazie grupowej "każdy z każdym".

PAP