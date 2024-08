Nadal odpadł z igrzysk i wypalił w wywiadzie. To koniec wielkiej kariery?!

To nie był wymarzony turniej Rafy Nadala. Biorąc pod uwagę formę i dyspozycję fizyczną Hiszpana na przestrzeni całego sezonu, można powiedzieć, że wynik, jaki 14-krotny triumfator Rolanda Garrosa osiągnął w Paryżu, nie jest wielkim zaskoczeniem. Różnica między oczekiwaniami a możliwościami Nadala na korcie wciąż jest ogromna.

Bolesna porażka z Novakiem Djokoviciem w singlu i odpadnięcie z turnieju deblowego po porażce z Austinem Krajickiem i Rajeevem Ramem sprawiły, że marzenia Nadala o kolejnym medalu olimpijskim pękły niczym mydlana bańka. Hiszpan w całym sezonie wystartował w siedmiu turniejach. Najlepszy wynik 38-latek osiągnął w szwedzkim Bastaad, gdzie dotarł do finału. Pozostałe starty kończyły się zazwyczaj smutnym pożegnaniem.

Po porażce w grze podwójnej i odpadnięciu z igrzysk olimpijskich Hiszpan poruszył temat swojej przyszłości. W rozmowie z "RTVE" Nadal przyznał, że koniec jego kariery zbliża się wielkimi krokami, a najważniejszy etap jego występów w 2024 roku dobiegł końca.

- W tym momencie mogę przyznać, że pewien etap się dla mnie zakończył. Przed startem sezonu wyznaczyłem sobie pewne priorytety, które skończyły się na występie w igrzyskach olimpijskich w Paryżu. Muszę wrócić do domu, odpocząć i na chłodno przeanalizować moją sytuację. Mam wiele pragnień, czuję też wewnętrzną siłę, która pozwoli mi podjąć taką czy inną decyzję. Zrobię to, kiedy będę musiał. Jestem wolnym człowiekiem. Myślę, że przez całą karierę podejmowałem decyzje na podstawie swoich odczuć. Aby je zrozumieć, potrzebuję czasu. Poinformuję wszystkich o swoich planach w stosownym momencie. Teraz skupiam się na tym, aby spędzić czas z rodziną i trochę odciąć się od wszystkiego. Za mną ekscytujące miesiące. Wróciłem do tenisa, z czego się cieszę, ale po drodze spotkało mnie wiele trudnych chwil i rozczarowań. Oczywiście pięknych i wzruszających momentów nie brakowało, ale potrzebuję czasu do przeanalizowania tego wszystkiego i wyciągnięcia odpowiednich wniosków - zaznaczył Hiszpan.

Wypowiedź Hiszpana w żaden sposób nie rozwiała wątpliwości na temat jego przyszłości. Biorąc pod uwagę, że Nadal pożegnał się z kortami w Paryżu Barcelonie czy w Madrycie, można się spodziewać, że koniec kariery legendarnego "Rafy" jest bliżej niż dalej.

