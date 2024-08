Pewna wygrana Turczynek. Awans tuż, tuż

Reprezentacja Turcji siatkarek jest o krok od awansu do ćwierćfinału igrzysk olimpijskich. Drużyna spod znaku półksiężyca pokonała we czwartkowy poranek Dominikanę 3:1 i tylko kataklizm może odebrać jej grę w ósemce turnieju.

Turcja w pierwszej kolejce fazy grupowej pokonała Holandię 3:2, mimo że przegrała wyraźnie pierwsze dwa sety. W starciu z Dominikaną takich emocji już nie było, aczkolwiek niżej notowane rywalki momentami wysoko zawiesiły poprzeczkę.

Mecz zaczął się niespodziewanie od dominacji ekipy z Ameryki Środkowej, czego dowodem prowadzenie 13:7 oraz 18:11. Turczynki wyglądały na kompletnie stłamszone i pogubione. W końcówce odrobiły część strat, ale nie były w stanie dogonić przeciwniczek, przegrywając 21:25.

Zespół znad Bosforu szybko wyciągnął wnioski i zdał sobie sprawę, że nie można lekceważyć Dominikanek. Początek drugiej partii to przewaga Turczynek. Istotnym momentem było wygranie przez nie czterech akcji z rzędu od stanu 11:8. Faworytki nie wypuściły już tej zaliczki z rąk i pewnie wygrały 25:18.

Trzeci set to praktycznie kopia wydarzeń z poprzedniej odsłony, w której z każdą akcją nasilała się przewaga Turczynek - z tą różnicą, że na finiszu Dominikanki zbliżyły się na dwa "oczka", ale przegrały 22:25.

Czwarta partia to już kompleta dominacja Turcji - od samego początku do końca. Najpierw efektowne prowadzenie 7:1 i kontrolowanie przebiegu wydarzeń. Przewaga wzrosła do dziesięciu "oczek" i zakończyła się triumfem 25:15.

Dzięki tej wygranej Turcja jest o krok od ćwierćfinału igrzysk. Awans może zapewnić sobie już we czwartek, jeżeli Włoszki pokonają Holenderki.

Turcja - Dominikana 3:1 (21:25, 25:18, 25:22, 25:15)