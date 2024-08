Nie żyje były reprezentant kraju. Odebrał sobie życie

Jak podają czeskie media, powołując się na doniesienia znajomych Prokesa, były piłkarz w ostatnich latach życia miał problemy psychiczne oraz finansowe. Prokes odebrał sobie życie w czwartek (1 sierpnia 2024) w piwnicy swojego domu w stolicy Czech, Pradze.

- Dla mnie to szok. Zdenek był porządnym człowiekiem, choć nieco introwertycznym. Nie potrafię sobie nawet wyobrazić, co musiało się stać, że zdecydował się na taki krok. Nigdy bym nie pomyślał, że może to zrobić - powiedział dziennikowi "Blesk" były klubowy kolega Prokesa.

Urodzony w Czeskich Budziejowicach zawodnik rozpoczynał przygodę z futbolem w miejscowej Igle, z której w 1972 roku trafił do Dukli Praga. Po dwóch latach przeniósł się do innego stołecznego zespołu, Bohemians, w którym grał przez 11 lat, sięgając z "Kangurami" w 1983 roku po jedyne w historii klubu mistrzostwo kraju. Na ostatnie lata kariery przeniósł się do Niemiec, gdzie przez trzy sezony reprezentował barwy TSV 1860 Monachium.

W reprezentacji Czechosłowacji Zdenek Prokes zadebiutował 16 listopada 1977 w wygranym 1:0 meczu eliminacji mistrzostw świata 1978 z Walią. Łącznie w drużynie narodowej rozegrał w latach 1977-1985 19 spotkań, strzelając jednego gola.