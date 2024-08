Cios w Rosję, tenisistka wyrzekła się kraju. Zmieniła obywatelstwo

Rosja straciła kolejną utalentowaną tenisistkę. Rok temu głośno było o sprawie zmiany obywatelstwa przez Warwarę Graczową. Urodzona w Moskwie zawodniczka uzyskała francuskie obywatelstwo. Był to kolejny taki przypadek po tym, jak na reprezentowanie Kazachstanu zdecydowały się Jelena Rybakina i Julia Putincewa. Teraz dołączyła do nich kolejna utalentowana tenisistka.

Elina Awanesian to jedna z najbardziej utalentowanych tenisistek młodego pokolenia. 21-latka zajmuje obecnie 58. miejsce w rankingu WTA. Urodzona w Rosji zawodniczka dwukrotnie awansowała do czwartej rundy French Open, co jest jej największym osiągnięciem w historii wielkoszlemowych startów. Mimo, że Rosjanka nigdy nie wygrała turnieju rangi WTA, to wielokrotnie udowadniała, że potrafi rywalizować i wygrywać ze ścisłą czołówką rankingu.

Finalistka turnieju WTA 250 w rumuńskim Iasi we wtorkowy poranek za pośrednictwem mediów społecznościowych poinformowała, że otrzymała obywatelstwo Armenii i pod szyldem tego kraju będzie rywalizowała na światowych kortach.

"Z dumą informuję, że oficjalnie zostałam obywatelką Armenii i będę miała zaszczyt rywalizować pod moją ormiańską flagą, zaczynając od turnieju w Cincinnati. Jestem podekscytowana nowym rozdziałem mojego życia. Chcę przynieść sukces ojczyźnie moich przodków" - napisała Avanesian.