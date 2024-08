Liga Mistrzów: Wyniki wtorkowych meczów - 06.08

Adam Buksa zdobył bramkę i przyczynił się do zwycięstwa FC Midtjylland nad Ferencvarosem Budapeszt 2:0 w pierwszym meczu 3. rundy eliminacji Ligi Mistrzów. We wtorkowych spotkaniach wystąpiło też czterech innych Polaków. W środę swój mecz z Bodoe/Glimt rozegra Jagiellonia.

28-letni Buksa grał do 77. minuty, a do siatki w Herning trafił w 17., dając gospodarzom prowadzenie 1:0. Wynik ustalił pochodzący z Gwinei Bissau Franculino Dju (69.). Zwycięstwo odniosła ekipa Jakuba Piotrowskiego (grał do 82. minuty) Łudogorec Razgrad - 2:1 na wyjeździe nad Karabachem Agdam.



Zobacz także: Reprezentant Polski znowu strzela. Jego klub coraz bliżej Ligi Mistrzów

Całe spotkanie w barwach PAOK Saloniki rozegrał Tomasz Kędziora. Jego zespół zremisował w Szwecji z Malmoe FF 2:2. Sebastian Szymański także grał o pierwszej do ostatniej minuty, ale jego Fenerbahce Stambuł uległo na wyjeździe Lille 1:2. Mecz rozegrano w Valenciennes.

Z kolei piłkarz FC Salzburg Kamil Piątkowski pojawił się na boisku na początku drugiej połowy spotkania z Twente Enschede. Austriacki klub zwyciężył przed własną publicznością 2:1.

W innym spotkaniu Dynamo Kijów, w roli gospodarza w Lublinie, zremisowało z Rangers FC 1:1. O tym meczu zrobiło się głośno kilkanaście godzin wcześniej, bowiem mający pełnić rolę sędziów VAR Bartosz Frankowski i Tomasz Musiał zostali zatrzymani przez policję, gdy pod wpływem alkoholu nieśli skradziony znak drogowy, i zostali odsunięci od udziału w spotkaniu. Później wydali oświadczenia, w których przeprosili za swoje zachowanie.

Trzy pozostałe mecze tej fazy odbędą się w środę. W jednym z nich Jagiellonia Białystok podejmie mistrza Norwegii Bodo/Glimt. Zwycięzca tego dwumeczu trafi w 4. rundzie na Crveną Zvezdę Belgrad, a pokonany "spadnie" do 4. rundy eliminacji Ligi Europy, w której rywalem będzie lepszy zespół z pary Panathinaikos Ateny - Ajax Amsterdam.

Rewanże wszystkich par zaplanowano na 13 sierpnia.

Wszystkie zespoły ścieżki mistrzowskiej uczestniczące w 3. rundzie mają już zapewniony występ co najmniej w fazie ligowej Ligi Konferencji. Przejście 3. rundy zagwarantuje udział minimum w fazie ligowej Ligi Europy. Aby awansować do fazy ligowej Champions League, trzeba pomyślnie przejść przez 4. rundę.

W przypadku ekip ze ścieżki ligowej, do występu w fazie ligowej LM także konieczny jest triumf w dwumeczu 4. rundy, za to porażka nawet w 3. od razu daje awans do fazy ligowej LE.

Wyniki i program 3. rundy eliminacji Ligi Mistrzów:

6 sierpnia, wtorek

ścieżka mistrzowska



Karabach Agdam (Azerbejdżan) - Łudogorec Razgrad (Bułgaria) 1:2 (0:0)

Malmoe FF (Szwecja) - PAOK Saloniki (Grecja) 2:2 (1:1)

FC Midtjylland (Dania) - Ferencvaros Budapeszt (Węgry) 2:0 (1:0)

Sparta Praga (Czechy) - FCSB Bukareszt (Rumunia) 1:1 (0:0)

ścieżka ligowa



Dynamo Kijów (Ukraina) - Rangers FC (Szkocja) 1:1 (1:0)

Lille (Francja) - Fenerbahce Stambuł (Turcja) 2:1 (1:0)

FC Salzburg (Austria) - FC Twente Enschede (Holandia) 2:1 (1:0)

7 sierpnia, środa

ścieżka mistrzowska



Slovan Bratysława (Słowacja) - APOEL Nikozja (Cypr) (godz. 20.30)

Jagiellonia Białystok (Polska) - Bodoe/Glimt (Norwegia) (20.45)

ścieżka ligowa



Slavia Praga (Czechy) - Union Saint-Gilloise (Belgia) (19.00)

pary 4. rundy

ścieżka mistrzowska



Jagiellonia Białystok / Bodoe/Glimt - Crvena Zvezda Belgrad (Serbia)

Young Boys Berno (Szwajcaria) - Galatasaray Stambuł (Turcja)

Dinamo Zagrzeb (Chorwacja) - Karabach Agdam / Łudogorec Razgrad

FC Midtjylland / Ferencvaros Budapeszt - Slovan Bratysława / APOEL Nikozja

Malmoe FF / PAOK Saloniki - Sparta Praga / FCSB Bukareszt

ścieżka ligowa



Lille / Fenerbahce Stambuł - Slavia Praga / Union Saint-Gilloise

Dynamo Kijów / Rangers FC - FC Salzburg / Twente Enschede