Reprezentant Polski znowu strzela. Jego klub coraz bliżej Ligi Mistrzów

28-letni napastnik grał do 77. minuty, a do siatki trafił w 17., dając gospodarzom prowadzenie 1:0. Buksa jest nowym nabytkiem duńskiego klubu. To jego trzeci gol dla duńskiego klubu, w którym występuje od początku tego sezonu. Dwa poprzednie gole zdobył w rozgrywkach ligowych.

ZOBACZ TAKŻE: Tylko nie to! Zieliński ledwo zagrał mecz w Interze i już kontuzja. Jest komunikat

Polak przejął piłkę po błędzie obrony i wpakował ją do siatki. Idealnie wykorzystał pomyłkę w defensywie rywala.

Rewanżowy mecz w stolicy Węgier zaplanowano na 13 sierpnia. Aby awansować do fazy ligowej Champions League, należy pomyślnie przejść 4. rundę.

PAP