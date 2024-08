Tylko nie to! Zieliński ledwo zagrał mecz w Interze i już kontuzja. Jest komunikat

Choć o przejściu Piotra Zielińskiego do Interu Mediolan mówiło się już od wielu miesięcy, to reprezentant Polski został oficjalnie zawodnikiem "Nerazzurrich" dopiero w lipcu. Polak nie rozegrał jeszcze oficjalnego spotkania w nowym klubie, uczestniczył jedynie w sparingach. Podczas sobotniego meczu, w którym rywalem Interu była drużyna Pisy, pomocnik opuścił boisko w 62. minucie.

ZOBACZ TAKŻE: Zdobywca Pucharu Europy na horyzoncie. Jagiellonia poznała potencjalnych rywali w eliminacjach

Włoskie media szybko poinformowały, że powodem zmiany Polaka była kontuzja, jakiej nabawił się w trakcie spotkania. Oprócz Zielińskiego na uraz po spotkaniu narzekał także Austriak Marko Arnautović.

"Obaj przeszli badania w Istituto Humanitas w Rozzano. Arnautović naciągnął mięsień obszerny przyśrodkowy lewego uda. Jego stan zdrowia będzie oceniany z dnia na dzień" – poinformował mistrz Włoch.

"Co do Polaka, to ma on naderwany mięsień prosty lewego uda. Jego sytuacja zdrowotna zostanie ponownie oceniona w przyszłym tygodniu" – napisano w komunikacie.

Ostatni sezon nie był udany dla reprezentanta Polski. Po tym, jak poinformował, że nie zamierza przedłużać wygasającej latem umowy z Napoli, nie mógł liczyć na regularną grę w drużynie z południa Włoch.

Nowe rozgrywki Serie A startują już za dwa tygodnie. Broniący tytułu Inter swój pierwszy mecz rozegra 17 sierpnia. Rywalem mistrzów Włoch będzie drużyna Genui.

MiK