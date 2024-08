Piłkarze Jagiellonii przystąpią do rywalizacji z mistrzem Norwegii w świetnych nastrojach. W 2. rundzie nie mieli żadnych kłopotów z litewskim FK Paneveżys (4:0 i 3:1), a w krajowej ekstraklasie prowadzą w tabeli po trzech kolejkach i są jedynym zespołem z kompletem punktów.

Przejście 2. rundy zagwarantowało "Jadze" udział w fazie zasadniczej co najmniej Ligi Konferencji, a 3. rundy - zapewni występ w fazie zasadniczej Ligi Europy. Aby awansować do fazy ligowej Ligi Mistrzów, trzeba pomyślnie przejść przez 4. rundę.

Norweski zespół Bodo/Glimt, rywal Jagiellonii Białystok, ostatnio dwukrotnie grał z polskimi klubami. W 2021 roku przegrał dwumecz z Legią Warszawa w eliminacjach Ligi Mistrzów, a w 2023 z Lechem Poznań w barażu o 1/8 finału Ligi Konferencji. W Norwegii, gdzie gra się systemem wiosna-jesień, Bodo/Glimt jest liderem z 40 punktami na koncie po 18 meczach.

- My możemy dzisiaj wziąć w garść różne statystyki, porównywać oba kluby pod kątem kadry, tego ile mamy w budżecie, ile Bodo/Glimt wydaje na transfery a ile my wydajemy, za ile sprzedaje piłkarzy, a za ile my sprzedajemy, porównywać historię gry w europejskich pucharach (...) i dobrze wiemy, co nam wyjdzie w tym równaniu - mówił Adrian Siemieniec we wtorek na przedmeczowej konferencji prasowej.

Z mistrzem Norwegii Jaga zmierzy się w środę w Białymstoku i sześć dni później na wyjeździe. Jeśli zwycięży, będzie grać o awans do fazy ligowej Ligi Mistrzów z Crveną Zvezdą Belgrad. Jeśli jednak mistrzowie Polski przegrają dwumecz z Bodo/Glimt, to powalczą z Panathinaikosem Ateny lub Ajaxem Amsterdam o awans do fazy grupowej Ligi Europy.

Gdzie obejrzeć mecz Jagiellonia Białystok - FK Bodo/Glimt? O której godzinie mecz Jagiellonia - Bodo/Glimt? Transmisja TV i stream online

Transmisja przedmeczowego studia rozpocznie się o 19:30 w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Premium 1 i na Polsat Box Go. Mecz Jagiellonia Białystok - FK Bodo/Glimt rozpocznie się o 20:45.

ŁO/PAP