A jednak! Ogłosili to ws. Skrzyszowskiej. Złe informacje

Pia Skrzyszowska to jedna z naszych nadziei medalowych podczas igrzysk olimpijskich w Paryżu. Polska biegaczka znalazła się już w półfinale biegu na 100 metrów przez płotki, ale zmierzy się w nim z bardzo wymagającymi rywalkami. O awans będzie szalenie trudno.

Skrzyszowska na bieżni zaprezentuje się w piątkowe południe. Za przeciwniczki będzie mieć byłe i aktualne mistrzynie świata. Mowa m.in. o Tobi Amusan, która po tytuł najlepszej biegaczki globu sięgnęła w 2022 roku. Dodatkowo jest rekordzistką świata w biegu na 100 metrów przez płotki.

Inną z rywalek Polki będzie Danielle Williams, która jest aktualną mistrzynią świata na tym samym dystansie. Z kolei Devynne Charlton dzierży miano najszybszej w zmaganiach halowych na dystansie 60 metrów przez płotki.

Wydaje się, że to właśnie te trzy zawodniczki będą stanowić największe zagrożenie dla Skrzyszowskiej, która awansowała po nie najlepszej postawie w eliminacjach. Zajęła w nich trzecie miejsce. Do finału dostaną się natomiast dwie najszybsze biegaczki z trzech półfinałów plus dwie z najlepszymi czasami.

Polka wystąpi w pierwszym półfinale, który został zaplanowany na godz. 12:05.