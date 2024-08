Magazyn Olimpijski Paryż 2024. Gdzie obejrzeć?

Przed nami kolejny odcinek Magazynu Olimpijskiego Paryż 2024. W nadchodzącym programie porozmawiamy o ostatnich występach Biało-Czerwonych na paryskiej imprezie, a także pochylimy się nad kolejnymi polskimi szansami medalowymi. Transmisja Magazynu Olimpijskiego Paryż 2024 w Polsacie Sport 1, na Polsatsport.pl oraz na Polsat Box Go.

W czwartek Polacy byli blisko sięgnięcia po kolejny medal podczas tegorocznych igrzysk olimpijskich. Arkadiusz Kułynycz rywalizował bowiem o brązowy "krążek". Niestety polski zapaśnik w stylu klasycznym musiał uznać wyższość znacznie bardziej utytułowanego Żana Bełeniuka z Ukrainy.

Kolejny dzień to jednak kolejne nadzieje na medal dla Polski. W piątek na bieżni pojawi się bowiem Natalia Kaczmarek, która w bardzo dobrym stylu zapewniła sobie awans do finału biegu na 400 metrów. Pia Skrzyszowska weźmie natomiast udział w półfinale rywalizacji na 100 metrów przez płotki. Do rywalizacji wkroczą również polskie sztafety 4x400 metrów kobiet i mężczyzn.

Kibice wielkie nadzieje pokładają również w występie kajakarzy. W piątek na torze kajakarskim aż pięć polskich osad wystąpi w półfinałach. Jak zaprezentują się Biało-Czerwoni?

Transmisja Magazynu Olimpijskiego Paryż 2024 w Polsacie Sport 1, na Polsatsport.pl oraz na Polsat Box Go. Początek o godzinie 11:00.

