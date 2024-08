Amerykanie wysłali do Paryża drużynę wypełnioną gwiazdami NBA. "Dream Team" prowadzony przez chorążego reprezentacji USA - Lebrona Jamesa, nie zaznał jeszcze porażki w turnieju olimpijskim. Po pewnych wygranych w grupie z Serbią (110:84), Sudanem Południowym (103:86) i Portoryko (104:83), Amerykanie awansowali do fazy pucharowej rozgrywek. Tam spotkali się z Brazylijczykami, których rozbili wynikiem 122:87. W półfinałowym starciu obrońcy tytułu z Tokio musieli jednak wejść na wyżyny swoich możliwości. Drugi pojedynek z Serbami okazał się bardziej wymagający, jednak po świetnej końcówce koszykarze USA wygrali mecz 95:91 i weszli do wielkiego finału igrzysk. Bohaterami okazali się Stephen Curry (36 pkt., 8 zb., 2 ast.) oraz Lebron James(16 pkt., 12 zb., 10 ast.).

Ich rywalem w finale będą gospodarze turnieju olimpijskiego, którzy w ostatnim meczu niespodziewanie wyeliminowali mistrzów świata - Niemców. Największą gwiazdą reprezentacji jest największa gwiazda młodego pokolenia w NBA - Victor Wembanyama. Słaba skuteczność i problem ze zdobywaniem punktów mierzącego 224 cm wzrostu Francuza nie napawa jednak fanów gospodarzy optymizmem. Mimo nienajlepszej dyspozycji gwiazdy, "Les Bleus" doszli do finału, przegrywając po drodze tylko jedno spotkanie. Najbardziej wyróżniającymi się zawodnikami byli do tej pory: rozgrywający Isaia Cordinier oraz Guerschon Yabusele mający przeszłość w drużynie obecnych mistrzów NBA - Boston Celtics.

Relacja live i wynik na żywo finału USA - Francja od godziny 21.30 na Polsatsport.pl.

