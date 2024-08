Cztery punkty po trzech rozegranych meczach to najsłabszy wynik Pogoni Szczecin na tym etapie PKO BP Ekstraklasy od sezonu 2020/21. Tamta kampania zakończyła się dla nich miejscem na podium, co w obecnych rozgrywkach zostałoby przyjęte przez Portowców z ogromnym entuzjazmem. Gospodarze spotkania przegrali tylko jedno z sześciu ostatnich meczów ligowych przed własną publicznością. Dodatkowo, żaden rywal nie zdołał trafić do siatki na stadionie w Szczecinie od 339 minut.

Biało-Niebiescy od momentu powrotu do Ekstraklasy wygrali tylko jedno z czterech spotkań rozegranych na stadionie Pogoni. Stal nie weszła dobrze w sezon, z jednym punktem na koncie zajmują oni 16. miejsce w tabeli, co sytuuje ich w strefie spadkowej. Jedyne punkty jak dotychczas zdobyli oni w inauguracyjnym meczu z Widzewem Łódź. Później było już tylko gorzej. Mielczanie najpierw przegrali u siebie z GKS-em Katowice (0:1), a następnie na wyjeździe z Jagiellonią Białystok (0:2).

Relacja live i wynik na żywo meczu Pogoń Szczecin - PGE FKS Stal Mielec od godziny 20:15 na Polsatsport.pl.

