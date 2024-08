Z I Ligi do Ekstraklasy. Polski bramkarz ma nowy klub

Mikołaj Biegański został w czwartek piłkarzem występującego w ekstraklasie Widzewa. 22-letni bramkarz trafił do łódzkiego klubu z Wisły Kraków, z którą rozwiązał umowę za porozumieniem stron.

Biegański podpisał z Widzewem kontrakt, który ma obowiązywać przez dwa lata i zawiera opcję przedłużenia o dwa kolejne sezony.

Nowy bramkarz łódzkiej drużyny przez trzy ostatnie sezony był związany z Wisłą Kraków. W jej barwach rozegrał 19 meczów w ekstraklasie oraz 30 spotkań w 1. lidze.

ZOBACZ TAKŻE: Kat polskich drużyn na drodze Wisły Kraków! Moskal: Nie chcę być źle zrozumiany

W lutym został wypożyczony do amerykańskiego zespołu San Jose Earthquakes. Występował tam w drużynie rezerw w rozgrywkach MLS Next Pro. W zespole z Kalifornii zagrał w sumie w siedmiu meczach. Latem wrócił do kraju. W Widzewie o miejsce w bramce będzie rywalizował z Rafałem Gikiewiczem i Janem Krzywańskim.

- Mamy plan na obsadę bramki w Widzewie. Obecnie numerem jeden jest naturalnie Rafał, ale staramy się myśleć o przyszłości i wzmacniać rywalizację na tej pozycji. Pozyskaliśmy Mikołaja, bo w wieku 22 lat ma duże doświadczenie w klubach polskich i zagranicznych, a jednocześnie dalej posiada potencjał do rozwoju i walki o miejsce w pierwszym składzie – przyznał dyrektor sportowy klubu Tomasz Wichniarek.

PAP