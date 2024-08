Wielki dramat faworyta do złota! Trafił do szpitala kilka godzin przed finałem igrzysk

Problemy ze zdrowiem u Tamberiego pojawiły się jeszcze przed startem igrzysk. Zawodnik trafił do szpitala we Włoszech z podejrzeniem kamicy nerkowej. W związku z tym musiał opóźnić swój lot do Paryża. Ostatecznie 32-latek poleciał do stolicy Francji i wziął udział w eliminacjach, które ostatecznie przebrnął i zameldował się w finale.

Wydawało się, że w tej sytuacji nic nie stanie na przeszkodzie, aby złoty medalista z Tokio pojawił się na starcie i powalczył o kolejny krążek najważniejszej imprezy czterolecia. W sobotni poranek Tamberi zamieścił jednak niepokojący wpis. Poinformował w nim, że ból ponownie zaatakował. Konkretnie dopadła go kolka nerkowa. Wtedy jeszcze twierdził, że mimo bólu wystartuje w wieczornym finale.

Sytuacja uległa zmianie przed godziną 16. Włoch opublikował kolejny post na Instagramie, który opatrzył zdjęciem z karetki.

"Minęło 10 godzin, a kolka nerkowa nadal się nie skończyła. Ból, który odczuwam, bez względu na to, jak silny, jest ni czym w porównaniu z tym, co czuję w środku. Właśnie przewieziono mnie na ostry dyżur po dwukrotnym wymiotowaniu. Teraz czeka mnie więcej badań, żeby zobaczyć, co się dzieje. Będę was informował, bo na tyle, ile wiadomości dostaję, zasługujecie na odpowiedź" - przekazał lekkoatleta.

Tamberi to jeden z najbardziej utytułowanych lekkoatletów specjalizujących się w skoku wzwyż w XXI wieku. Największym sukcesem w jego dotychczasowej karierze jest złoto IO w Tokio. Wówczas zajął pierwsze miejsce ex aequo z Mutazem Essą Barshimem z Kataru. Ponadto ma na swoim koncie ma trzy złote medale mistrzostw Europy i jeden tytuł mistrza świata. Triumfy święcił nie tylko na stadionie, ale też w hali. W swoim dorobku ma złoto i brąz HMŚ, a także złoto i srebro HME.

Finał skoku wzwyż mężczyzn na igrzyskach olimpijskich w Paryżu rozpocznie się o godzinie 19:00.