Była wiceliderka rankingu WTA opuści kolejny turniej. Znamy powód

Ons Jabeur to jedna z czołowych tenisistek świata. Najwyżej w karierze była na drugim miejscu w rankingu WTA. Obecnie wiedzie jej się nieco gorzej i zajmuje 16. lokatę. Niestety - ten sezon jest dla 29-latki naznaczony problemami zdrowotnymi. Po wycofaniu się z igrzysk olimpijskich, a także Mubadala Citi DC Open, Tunezyjka zagrała w pierwszej rundzie turnieju WTA w Toronto. Nie okazało się to dobrym pomysłem bo po szybkim meczu przegrała z Naomi Osaką 1:6 3:6. Ponadto gra w Kanadzie pogłębiła jej uraz braku.

ZOBACZ TAKŻE: Wielki problem dla Świątek i spółki na horyzoncie. Poważna kolizja terminów

W poniedziałkowe popołudnie, za pośrednictwem Instagrama, przekazała informację, że nie zdołała wyleczyć kontuzji, przez co nie wystąpi w rozgrywkach w Cincinnati. Decyzja ta ma na celu umożliwienie jej pełnej regeneracji przed nadchodzącymi turniejami, w tym US Open, gdzie Jabeur ma nadzieję powrócić na kort. Nieobecność Tunezyjki w Cincinnati jest dużym rozczarowaniem dla fanów, ale, jak informuje, jej priorytetem jest powrót do pełnej sprawności.

"Mój obecny stan zdrowia nie pozwala mi na rywalizację na wymaganym poziomie" - napisała tenisistka w oświadczeniu.

ŁO