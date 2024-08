Jest awans! Polka sprawiła niespodziankę

Magda Linette przystępuje do zawodów tuż po turnieju w Toronto. Polska na etapie II rundy zakończyła zmagania w Kanadzie. Jej pogromczynią okazała się Amerykanka Emma Navarro, która zwyciężyła 6:2, 6:4. Polska zawodniczka wystąpiła wcześniej w igrzyskach olimpijskich w Paryżu, jednak odpadła również w II rundzie zmagań. Lepsza od niej była Włoszka z polskimi korzeniami Jasmine Paolini, która wygrała 6:4, 6:1.

ZOBACZ TAKŻE: Iga Świątek poznała rywalkę w pierwszym meczu po igrzyskach olimpijskich

Z kolei Katie Boulter zaszła nieco dalej w Toronto, bo do III rundy. Na tym etapie musiała uznać wyższość trzeciej rakiety świata, Aryny Sabalenki. Mecz zakończył się wynikiem 6:3, 6:3 dla Białorusinki. Brytyjka wystąpiła także na IO. Natomiast nie poszło jej najlepiej, już w I rundzie odpadła z rywalizacji, przegrywając z Anną Karoliną Schmiedlovą 4:6, 2:6. Warto dodać, że Słowaczka zajęła w Paryżu wysokie, czwarte miejsce.

Środowe starcie było to pierwsze spotkanie pomiędzy Linette i Boulter w profesjonalnym tourze. Faworytką tego starcia była Brytyjka, która obecnie jest sklasyfikowana w rankingu WTA na 30. miejscu. W tym zestawieniu Polka zajmuje 43. pozycję.

Polska zawodniczka nie najlepiej weszła w ten pojedynek. Już w premierowym gemie miała wiele problemów z utrzymaniem swojego podania. Przy pierwszym break poincie dała się przełamać, co dało pewną przewagę mentalną Brytyjce. Boulter wykorzystała niemoc Linette w pierwszej odsłonie i drugi raz pokusiła się o wygranie gema przy serwisie rywalki. Brytyjska zawodniczka prowadziła już 3:0. Polka dopiero w piątym gemie potrafiła wygrać swoje podanie. Niedługo potem 30. rakieta na świecie prowadziła już 5:1. W końcówce seta obraz gry nie uległ gwałtownym zmianom. Obie panie wygrały swoje serwisy i partia zakończyła się wynikiem 6:2 dla Boulter.

W drugim secie wszyscy polscy kibice liczyli na poprawę. Polka musiała bowiem wygrać tę odsłonę, aby marzyć o kolejnej rundzie zmagań. Widać było zdeterminowanie na twarzy 43. zawodniczki rankingu, która udowodniła swoje umiejętności na korcie. Linette weszła na wyższe obroty i potrafiła przełamać podanie oponentki aż trzykrotnie, co pozwoliło jej na szybkie wygranie tej partii. Polska zawodniczka utrzymywała swoje gemy serwisowe, co wyglądało bardzo obiecująco. Set zakończył się wynikiem 6:0 dla Polki, po niespełna 25 minutach gry.

Trzecia partia zwiastowała wielkie emocje w Cincinnati. I tak tez było. Nikt nie mógł narzekać na przebieg tego boju. Linette już w pierwszej próbie potrafiła przełamać serwis rywalki i wyszła na prowadzenie 2:0. Później wygrała swoje podanie i podwyższyła wynik na 3:0. Wyglądało to bardzo obiecująco. Lekkie kłopoty polskiej tenisistki zaczęły się w siódmym gemie. Polka straciła swój serwis, a tym samym rezultat spotkania uległ zmianie. Boulter zbliżyła się na 3:4, a chwilę później zwyciężyła przy swoim podaniu i mieliśmy już 4:4. Obie zawodniczki mocno zmotywowane, żeby triumfować w tym boju, wspięły się na wyższy poziom.

Linette miała okazję przełamać przeciwniczkę przy wyniku 5:4, a tym samym wygrać trzecią partię i cały mecz. Były nawet dwie piłki meczowe, jednak Brytyjka odparła ataki i wyrównała stan meczu na 5:5. Emocje były coraz większe. Chwilę później Polka wygrała swój serwis, co dało jej prowadzenie 6:5. Była już blisko awansu do kolejnej rundy. Boulter walczyła zaciekle, próbując zagrywać dobre piłki, jednak to było za mało, żeby wygrać swojego gema serwisowego. Polka wykorzystała piłkę meczową i tym samym zwyciężyła trzecią odsłonę 7:5, a całe spotkanie 2:1. Polka nie była faworytką, ale dobrą grą i dużym zaangażowaniem przechyliła szalę na swoją korzyść.

W II rundzie turnieju Linette zmierzy się z lepszą tenisistką z pary Ludmiła Samsonowa – Xinyu Wang.

Magda Linette – Katie Boulter 2:6, 6:0, 7:5

KG