Robert Lewandowski w ogniu krytyki? Zaskakujące doniesienia prosto z Barcelony

We wtorek w hiszpańskim dzienniku można było znaleźć tekst odnośnie Lewandowskiego. Przede wszystkim zarzucano mu gorszą formę fizyczną w niedawnym meczu z AS Monaco, który "Barca" przegrała 0:3. Wspomniano także o braku siły do pressingu i mniejszym wkładzie w grę drużyny.

W katalońskiej telewizji TV3 dziennikarze rozwinęli temat Polaka. Dodali, że ten problem nie pojawił się dopiero teraz, a już wcześniej. Według tych mediów zastrzeżenia do gry "Lewego" mieli również koledzy z klubu. Prawdopodobnie mają pretensje, że polski napastnik nie najlepiej pracuje w pressingu. Okazuje się, że o wszystkim wspomnieli ówczesnemu szkoleniowcowi "Blaugrany", Xaviemu, jednak nie zostało powiedziane, jaka była jego reakcja.

Berta Brau, hiszpańska dziennikarka, zabrała głos w sprawie polskiego napastnika w jednym z programów w katalońskiej TV3.

- Pielęgnuj ego lub wzbogacaj kolektyw. To dwa bardzo różne motory wzrostu. W pierwszym przypadku izolujesz się i zazwyczaj motywują Cię czynniki ograniczające. Zasada druga polega na oddawaniu swojego talentu w służbie drużynie, wiedząc, że jeśli zespół będzie się rozwijał, Ty też będziesz się rozwijać. Którą opcje wybierze Lewandowski? – powiedziała.

Dziennikarka zaznaczyła, że teraz jest niezwykle ważny moment przed Polakiem.

- Ma pewną presję. Od początku grał mecze u Xaviego, ma zaufanie Flicka i wie, że to moment, w którym wszyscy go obserwują - nadmieniła.

Dodała jeszcze istotne słowa odnośnie podejścia do gry.

- Brak pozytywnego nastawienia może działać tylko przeciwko Tobie - skwitowała.

FC Barcelona na inaugurację sezonu zmierzy się z Valencią CF na Estadio Mestalla. Pierwsze spotkanie zostanie rozegrane w sobotę 17 sierpnia o godz. 21:30.

