Siemieniec po porażce w eliminacjach LM: Byliśmy lepszą wersją samych siebie, niż przed tygodniem

W pierwszym meczu w Białymstoku też lepsi byli Norwegowie, wygrywając 1:0. Jagiellonia będzie teraz rywalizować w 4. rundzie eliminacji Ligi Europy. Przeciwnikiem będzie zwycięzca z pary Ajax Amsterdam - Panathinaikos Ateny.

Po wtorkowym rewanżu w Bodoe trener Siemieniec ocenił, że dwumecz wygrał zespół lepszy.

- Momentami widziałem dzisiaj swoją drużynę, której nie było tydzień temu. Wiem, że to brzmi dziwnie, jeśli się przegrywa 1:4, ale przegraliśmy z bardzo dobrym zespołem. Byliśmy dziś jednak lepszą wersją samych siebie, niż przed tygodniem. I to mnie cieszy - przyznał na pomeczowej konferencji prasowej.

Jagiellonia chwilami grała dobrze i wtedy mecz był wyrównany, intensywny i atrakcyjny.

- Oczywiście mecz trwa 90 minut i fragmenty to za mało, żeby pokonać taką drużynę. Ale na tych fragmentach będziemy budować to, co dalej. Jest to dla nas duża nauka, duże doświadczenie - mówił szkoleniowiec gości.

Dziękował kibicom, którzy z Polski przyjechali na mecz w Bodoe. - To niesamowita sprawa, jeżdżą za nami wiele tysięcy kilometrów i poświęcają dużo dla tej drużyny. Bardzo dziękuję im za wsparcie i za to, że z nami tutaj byli - mówił.

- Zdobyliśmy mistrzostwo Polski, nie będziemy przepraszać za to, że gramy takie mecze - dodał szkoleniowiec, pytany o spotkania w eliminacjach LE, gdzie przeciwnikiem będą bardziej znane i renomowane zespoły niż Bodoe/Glimt.

- Decyduje boisko i będziemy walczyć o każdą minutę, każdą piłkę. Uważam, że dzisiaj tacy byliśmy (...). Dzisiaj widziałem drużynę, która jest odważna. Mimo niekorzystnego wyniku dążyliśmy do strzelenia bramki, żeby mieć jak najwięcej inicjatywy - powiedział Siemieniec.

- W meczu z Bodoe/Glimt starczyło nam na tyle, były to wyłącznie fragmenty, ale wierzę w to, że wrócimy do takich spotkań. A przed nami mecze też z jakościowymi przeciwnikami i takie mecze będą tylko nas wzbogacać. Ważne jest, żeby w takich sytuacjach odpowiednio prowadzić zespół - w tę dobrą stronę. Szukać tego, co było dobre. A uważam, że wiele fragmentów było takich, w których byłem dumny z drużyny - zakończył.

