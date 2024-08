Norweskie media o meczu Jagiellonii. "Wynik mówi sam za siebie"

Norwescy dziennikarze podkreślili, że sami nie wierzą w taki obrót sprawy, ponieważ po tylko jednej bramce wywiezionej z Białegostoku rewanż zapowiadał się jako nerwowy thriller. Padły jednak aż cztery dodatkowe gole, co określono jako "wielkie strzelanie w Bodoe".

ZOBACZ TAKŻE: Bodo/Glimt - Jagiellonia Białystok. Skrót meczu (WIDEO)

"Nasi piłkarze rozpoczęli przykrą stratą bramki, lecz nie wpłynęło to na ich psychikę i później już wręcz bawili się z rywalem, a wynik mówi sam za siebie. Aż 5:1 w dwumeczu" - skomentował kanał telewizji TV2.

Dziennik "Verdens Gang" ocenił, że był to magiczny piłkarski wieczór w wykonaniu zawodników Kjetila Knutsena, a w dodatku przyniesie co najmniej 10 milionów euro do kasy klubu.

"Zaczęło się przykro, bo straconą bramką już w pierwszych minutach spotkania, lecz później było coraz bliżej Ligi Mistrzów. I w efekcie teraz na drodze pozostała tylko jedna przeszkoda, serbska Czerwona Gwiazda, jednak po pokazie we wtorek nasi piłkarze chyba nabrali pewności siebie" - dodał "Dagbladet".

"Takimi rezultatami buduje się prestiż i szacunek w piłkarskiej Europie" - skomentował norweski oddział Eurosportu.

PAP