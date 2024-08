Świątek męczyła się z kwalifikantką. Światowe media reagują

W nocy ze środy na czwartek Iga Świątek rozegrała swój pierwszy mecz po zakończeniu igrzysk olimpijskich w Paryżu. Polka pokonała 2:1 reprezentującą Francję kwalifikantkę Varvarę Grachevą. Spotkanie obfitowało w wiele emocji i zwrotów akcji. Przeciwniczka sprawiła liderce światowego rankingu sporo problemów, a ta nie wykorzystała okazji na wcześniejsze zakończenie meczu, co nie umknęło uwadze mediów z całego świata.

"Gracheva popchnęła Świątek do granic możliwości" – tak nocne spotkanie skomentował francuski L’Equipe. Polka prowadziła 1:0 w setach, a w drugiej partii był już wynik 5:2, to nie wystarczyło jednak Polce do szybkiego zakończenia tego spotkania.

"Mecz pomiędzy nagle ogarniętą nerwowością Świątek a całkowicie zrelaksowaną Grachevą nie był już taki sam. Francuzka obroniła pięć piłek meczowych i doprowadziła do decydującego seta" – napisano w pomeczowej relacji.

Na problemy Świątek zwraca również uwagę niemiecki portal Tennisnet.com. "Iga Świątek wróciła do touru i odniosła zwycięstwo, ale niespodziewanie musiała stoczyć zaciętą walkę z Varvarą Grachevą" – napisali Niemcy.

O "rollercoasterze" Polki pisze natomiast portal Tennis.com. Dziennikarze zwracają uwagę na problemy liderki rankingu związane ze zmianą nawierzchni. "Zmiana kortów z wolnych na szybkie sprawiła, że Świątek miała rollercoaster na inaugurację Cincinnati Open".

W drugiej rundzie turnieju Cincinnati Open rywalką Świątek będzie Ukrainka Marta Kostjuk. To spotkanie zostanie rozegrane w piątek wieczorem.

