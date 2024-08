Cóż to były za emocje pod Wawelem! Wisła Kraków doprowadziła w rewanżu do wyrównania stanu dwumeczu ze Spartakiem Trnawa. W związku z tym aby wyłonić zwycięzcę, potrzebna była seria rzutów karnych. Piłkarze wykonali łącznie 28 jedenastek. Ostatecznie "Biała Gwiazda" wygrała 12:11.

Wisła Kraków zmierzyła się ze Spartakiem Trnawa w trzeciej rundzie eliminacji Ligi Konferencji Europy. Kibice w Polsce nie dawali większych szans na odrobienie start sprzed tygodnia. Jednak klub z Krakowa pokazał klasę i zafundował fanom rollercoaster emocji, na szczęście z happy endem. "Biała Gwiazda" odrobiła straty z pierwszego spotkania (3:1 dla ekipy ze Słowacji) i awansowała do kolejnego etapu. Starcie na Stadionie Miejskim im. Henryka Reymana zakończyło się rezultatem 3:1 dla "Wiślaków".

Dogrywka nie przyniosła rozstrzygnięcia, więc do wyłonienia zwycięzcy tego dwumeczu potrzebna była seria jedenastek. To był niesamowity rollercoaster, w którym lepsza okazała się Wisła, wygrywając 12-11. Mecz stał na dobrym poziomie, a drużyna Kazimierza Moskala pokazała pazur. Podczas konkursu rzutów karnych do piłki podchodzili nawet… bramkarze – co tym bardziej elektryzowało. Drużyna z Krakowa sprawiła niespodziankę, a całe spotkanie wynagrodziło wszystkim kibicom porażkę sprzed tygodnia. W czwartej rundzie rywalem Wisły będzie belgijski Cercle Brugge.

