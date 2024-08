Sensacja w Cincinnati. Carlos Alcaraz nie wytrzymał i roztrzaskał rakietę (WIDEO)

Carlos Alcaraz przegrał w drugiej rundzie turnieju ATP w Cincinnati. Pogromcą Hiszpana okazał się Francuz Gael Monfils, który pokonał go 4:6 7:6 (7-5) 6:4. Czwartkowy mecz został przerwany z powodu ulewy i wznowiony w piątkowy wieczór. Jak się okazało, przerwa lepiej podziała na Monfilsa, który nie dał szans wicemistrzowi olimpijskiemu z Paryża.

Alcaraz dobrze rozpoczął spotkanie, wygrywając pierwszego seta 6:4. Problemy zaczęły się jeszcze przed przerwaniem czwartkowej "części" meczu. Hiszpan nie potrafił przełamać Monfilsa, przez co byliśmy świadkami tie-breaka. Deszcz uniemożliwił dogranie decydującej partii, lecz przed jej zakończeniem na tablicy widniał wynik 3:1 dla Francuza.

Po wznowieniu meczu od razu widoczna była przewaga bardziej doświadczonego z tenisistów. Zwyciężył on drugiego seta i świetnie rozpoczął kolejną partię. Przełamał Alcaraza w trzecim gemie, czym zmusił Hiszpana do gonienia wyniku. Coraz bardziej sfrustrowany "Carlitos" w końcu wybuchł i roztrzaskał swoją rakietę o kort.

Po tym incydencie zdobywanie kolejnych punktów sprawiało mu coraz więcej kłopotów, a jego reakcje po kolejnych nieudanych wymianach sugerowały, że nie był on zadowolony z tego, jak wyglądała jego dyspozycja w tym meczu. Tymczasem będący po drugiej stronie siatki Monfils sprawiał wrażenie skoncentrowanego i pewnego. Wygrał on trzeciego seta 6:4 i tym samym awansował do 1/8 finału turnieju w Cincinnati.

W kolejnym spotkaniu Francuz zmierzy się z Duńczykiem Holgerem Rune.

ŁO