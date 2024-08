W nowym sezonie w Tauron Lidze wystąpi dwanaście drużyn. Wśród trenerów dominują Polacy, którzy poprowadzą aż osiem klubów; trzech szkoleniowców pochodzi z Włoch, a jeden ze Słowacji.

Do zmiany trenerów przed sezonem doszło w trzech klubach. Co ciekawe, dwa z nich – Chemik Police i Developres Rzeszów – to dwie czołowe drużyny poprzedniego sezonu. Najdłużej pracującym szkoleniowcem w jednym klubie jest obecnie Bartłomiej Piekarczyk, który prowadzi BKS Bielsko-Biała od kwietnia 2018 roku.

Kto prowadzi czołowe polskie drużyny siatkówki kobiet? Trenerzy klubów Tauron Ligi w sezonie 2024/2025 w galerii zdjęć: