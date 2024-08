Gospodarze niedzielnego meczu po czterech spotkaniach zajmują trzecie miejsce w tabeli Betclic 1 Ligi. W ostatniej kolejce wybrali się do Opola, aby zagrać z tamtejszą Odrą. Bohaterem Wisły okazał się Hiszpan Jorge Jimenez Rodriguez, który zdobył dwie bramki i poprowadził zespół do zwycięstwa 2:1. Dzięki tym trafieniom przesunął się on na drugie miejsce w klasyfikacji strzeleckiej.

To nie był udany początek sezonu dla Pogoni. Drużyna z Siedlec zdobyła jedynie jeden punkt w czterech dotychczasowych meczach i znajduje się w strefie spadkowej. Ostatnie spotkanie rozgrywali z obecnym liderem Betclic 1 Ligi Termalicą Bruk-Bet Niecieczą. Mimo niezłej gry w defensywie ulegli oni "Słoniom" 1:2. Jedyną bramkę dla podopiecznych Marka Brzozowskiego zdobył Cezary Demianiuk.

Relacja live i wynik na żywo meczu Wisła Płock - Pogoń Siedlce od 17:00 na Polsatsport.pl.

ŁO