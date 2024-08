Najwyżej rozstawiony Sinner zdołał pokonać czwartego w światowym rankingu Niemca mimo problemów z biodrem w niedzielnym półfinale. Po raz pierwszy Włoch, który rozgrywa najlepszy sezon w karierze i ma na swoim koncie m.in. wielkoszlemowy triumf w Australian Open, doszedł w Cincinnati dalej niż do 1/8 finału. Jeśli wygra poniedziałkowy finał, zdobędzie piąty tytuł w tym roku i zostanie pod tym względem leaderem w tourze.

ZOBACZ TAKŻE: Była ćwierćfinalistka French Open zakończyła karierę

Tiafoe, 20. w światowym rankingu, do półfinału awansował po kreczu Huberta Hurkacza z powodu problemów z łydką. W starciu z 15. w zestawieniu ATP Rune w trzecim secie obronił dwie piłki meczowe. Później w tie-breaku sam wykorzystał drugiego meczbola. Po raz pierwszy awansował do finału turnieju rangi 1000. W tym roku to jego drugi finał, wcześniej przegrał walkę o tytuł w Houston.

To będzie piąty pojedynek Sinnera i Tiafoe, ale pierwszy w tym sezonie. W bezpośredniej rywalizacji lider światowego rankingu prowadzi 3-1.

Relacja live i wynik na żywo meczu Jannik Sinner – Frances Tiafoe na Polsatsport.pl.

PAP