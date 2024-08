Nie był w stanie zatrzymać Polaków na Euro, teraz to ogłosił. "Nadszedł moment pożegnania"

Yann Sommer, bramkarz Interu Mediolan oraz reprezentacji Szwajcarii, ogłosił zakończenie kariery w narodowych barwach. Polscy kibice mogą kojarzyć go z meczu 1/8 finału podczas mistrzostw Europy w 2016 roku.

35-letni bramkarz jest kojarzony z doskonałych interwencji, a także niesamowitych obron rzutów karnych. W barwach narodowych zadebiutował w 2012 roku w meczu z Rumunią (porażka 0:1). Wystąpił w 94 spotkaniach swojej reprezentacji. Do tej pory był podstawowym zawodnikiem "Helwetów", a jego ostatnim meczem było spotkanie z Anglią w ćwierćfinale EURO 2024.

Golkiper w całej swojej karierze wziął udział w sześciu dużych turniejach. Był na wszystkich od mistrzostw świata w Brazylii (2014).

Sommer zamieścił wzruszający wpis na swoim profilu na Instagramie, w którym podsumował całą karierę reprezentacyjną.

"Reprezentowanie mojego kraju na najwyższym poziomie przez 12 lat i w 94. meczach międzynarodowych było dla mnie wielkim zaszczytem i przywilejem. Wraz z zakończeniem kolejnych wspaniałych finałów mistrzostw Europy nadszedł moment pożegnania. Mój czas w drużynie narodowej wiele dla mnie znaczył. Z dumą wspominam wiele niezapomnianych chwil – ekscytujące mecze, zwycięstwa, które wspólnie świętowaliśmy i wyzwania, którym wspólnie sprostaliśmy. Reprezentacja narodowa była ważną częścią mojego życia. Grałem we wszystkich finałach mistrzostw świata i mistrzostw Europy. Cztery razy dotarliśmy do 1/8 finału i dwukrotnie do ćwierćfinału. Te wspomnienia na zawsze będą zajmować szczególne miejsce w moim sercu" – napisał.

W komunikacie podziękował również wszystkim, którzy sprawili, że ten czas był dla niego szczególny.

"Chciałbym skorzystać z okazji, aby podziękować wszystkim moim kolegom z drużyny, całemu sztabowi, trenerom i oczywiście mojej rodzinie, mojemu zespołowi i szwajcarskim kibicom. Bez Waszego wsparcia, Waszego zaufania i wiary we mnie te sukcesy nie byłyby możliwe. Zawsze dawaliście mi motywację do osiągania jak najlepszych wyników. Skupiam się teraz całkowicie na moim klubie Interze Mediolan, z którym nadal chcę wiele osiągnąć. Dziękuję, Szwajcario" – dodał bramkarz.

Oficjalne konto reprezentacji Szwajcarii podziękowało piłkarzowi za występy w barwach narodowych na swoim instagramowym profilu.

"12 lat doskonałości, niezawodności i zawsze dobrych wibracji. 94 razy dziękujemy" – napisano.

Do podziękowań dołączyli się także znani piłkarze, jak choćby Xherdan Shaqiri, Granit Xhaka czy Ivan Rakitić.

Warto przypomnieć, że Sommer stanął między słupkami bramki Szwajcarii podczas meczu 1/8 finału mistrzostw Europy 2016 przeciwko reprezentacji Polski. Wtedy urodzony w Morges golkiper nie był w stanie zatrzymać Biało-Czerwonych, którzy przechylili szalę zwycięstwa na swoją stronę po serii rzutów karnych.

KG