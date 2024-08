Derby w Polsce odwołane! Kibice zabronili grać

Przemyśl przez 15 lat czekał na piłkarskie derby miasta. Oczekiwanie miało się zakończyć w niedzielę, jednak do tego nie doszło. Na stadion Czuwaju Przemyśl nie dotarli piłkarze lokalnego rywala - Polonii. Zaskakujące jest powód tej nieobecności. Udziału w spotkaniu derbowym drużynie Polonii zabronili kibice.

Drużyny Czuwaju i Polonii Przemyśl nie grały ze sobą przez ostatnie 15 lat. W tym sezonie miało się to jednak zmienić. Ostatnie rozgrywki zakończył się spadkiem Polonii do ligi okręgowej, w której już wcześniej grał Czuwaj. Pierwsze derbowe spotkanie od lat, które było zaplanowane na ostatnią niedzielę, nie doszło jednak do skutku.

Powód nieobecności piłkarzy Polonii przedstawił regionalny portal podkarpacielive.pl. Według ustaleń dziennikarzy zawodnikom gry w derbach zabronili kibice, którzy z powodu niewystarczającej infrastruktury na stadionie Czuwaju, nie mogli wziąć udziału w derbowym spotkaniu.

Swoje oświadczenie po meczu, który się nie odbył, opublikował zarząd Polonii.

"Zarząd Klubu Polonia Przemyśl z przykrością informuje, że w dniu dzisiejszym, z przyczyn niezależnych od zarządu oraz zawodników, nasz zespół nie stawił się na spotkaniu derbowym z Czuwajem Przemyśl" – możemy przeczytać w komunikacie.

"Dokładamy wszelkich starań, aby sytuacja ta została jak najszybciej wyjaśniona. Jednocześnie chcemy zapewnić naszych kibiców, że działamy zgodnie z najwyższymi standardami i z pełnym zaangażowanie, aby podobne sytuacje nie miały miejsca w przyszłości" – czytamy dalej.

"Prosimy o zrozumienie i wsparcie w tym trudnym dla nas momencie. O dalszych krokach i decyzjach będziemy informować na bieżąco" – zakończono komunikat.

Według ustaleń podkarpacielive.pl spotkanie zostanie zweryfikowane jako walkower dla Czuwaju. Polonia będzie również musiała zapłacić 1 100 złotych kary.

MiK