Wojciech Szczęsny powiedział, co musi się stać, żeby nadal grał w reprezentacji. Jeden warunek do spełnienia

Przed rozpoczęciem Euro 2024 Wojciech Szczęsny otwarcie mówił, że tegoroczny turniej będzie ostatnim w jego reprezentacyjnej karierze. 34-latek wystąpił w dwóch pierwszych meczach reprezentacji Polski z Holandią i Austrią. W ostatnim spotkaniu zastąpił go Łukasz Skorupski. Możliwe jednak, że zmiana w bramce reprezentacji nie nastąpi tak szybko. Zależy to od sytuacji klubowej Szczęsnego.

ZOBACZ TAKŻE: Real Madryt stracił punkty w pierwszej kolejce

Jeszcze podczas turnieju media donosiły, że Polak opuści drużynę Juventusu . Bramkarz był wówczas łączony z saudyjskim Al Nassr. Potem zainteresowana sprowadzeniem Szczęsnego była również Monza. Ostatecznie żaden z tych transferów nie doszedł do skutku, a umowa bramkarza ze "Starą Damą" została rozwiązana za porozumieniem stron.

Obecnie Szczęsny nie podpisał jeszcze kontraktu z żadnym klubem, nie zakończył również oficjalnie reprezentacyjnej kariery. Bramkarz opowiedział o swojej przyszłości w rozmowie z Eleven Sports. Wyjawił on również, co musi się stać, żeby jeszcze kontynuował grę w narodowych barwach.

- Na 80 procent wiem, gdzie będę grał, ale nie chcę za wcześnie o tym mówić. To nie będzie "bombazzo". Co do reprezentacji to zależy od decyzji, jaką podejmę w sprawie następnego kroku w swojej karierze. Jeśli postanowię, że ten rok będzie moim ostatnim, to nie będzie mnie w reprezentacji. Ale jeśli to będzie coś długoterminowego, to mogę w niej być – powiedział bramkarz.

Szczęsny wytłumaczył również, czemu jego transfer do Al Nassr nie doszedł do skutku. Zdaniem bramkarza wpływ na to niepowodzenie miało zbyt duże zainteresowanie mediów.

Do zakończenia okna transferowego pozostało jeszcze kilkanaście dni, Szczęsny jako wolny zawodnik będzie mógł podpisać umowę z nowym klubem nawet po zakończeniu tego okresu.

Najbliższe zgrupowanie reprezentacji odbędzie się na początku września. W meczach Ligi Narodów Polacy zmierzą się wtedy ze Szkocją i Chorwacją.

Jak zmieniał się Wojciech Szczęsny? Zobacz galerię

MiK