Obiecujący początek nie wystarczył. Polka poza US Open

Tenisistka z Krynicy-Zdroju nie mogła zaliczyć ostatnich występów w singul do udanych. 31-latka w trzech ostatnich turniejach (w Palermo, Warszawie i Barranquilli) odpadała już w pierwszej rundzie drabinki głównej, z czego aż dwa razy nie była w stanie dokończyć swoich pojedynków z powodu kontuzji. Kawa skreczowała po kapitalnym, pełnym emocji secie z zajmującą dużo wyższą pozycję w światowym rankingu Czeszką Karoliną Muchovą, przegranym po zaciętym tie-breaku 6:7 (14-16), a następnie poddała z powodu kontuzji - również po przegranym po tie-breaku pierwszy secie - starcie z Łotyszką Darją Semenistają. Jedynym meczem, rozegranym przez Polkę w pełnym wymiarze, był pojedynek z Francescą Jones, przegrany w dwóch setach 1:6, 3:6.

ZOBACZ TAKŻE: Była ćwierćfinalistka French Open kończy karierę

Powodów do optymizmu przed starciem pierwszej rundy kwalifikacji do US Open z zajmującą nieco wyższą pozycję w zestawieniu WTA Hiszpanką Mariną Bassols Riberą nie było wiele. Mimo to początek spotkania ułożył się po myśli naszej tenisistki, która bardzo szybko, bo już w trzecim gemie, przełamała rywalkę, a następnie obroniła się przed przełamaniem powrotnym, wychodząc na prowadzenie 3:1. Niestety, w ósmym gemie Hiszpanka zdołała już wykorzystać break pointa, a chwilę później zapunktowała przy własnym podaniu i to Polka musiała odrabiać straty. Nie udało się - Marina Bassols po raz drugi w tym secie przełamała (i to bardzo gładko, bo do zera!) Katarzynę Kawę, kończąc pierwszą partię wygraną 6:4.

W drugim secie dominowała już 24-latka z Blanes, która nie tylko punktowała przy własnym podaniu, ale i dwa razy z rzędu przełamała Katarzynę Kawę, wychodząc na autostradę do drugiej rundy kwalifikacji. Tak wypracowanej przewagi Hiszpanka nie mogła już zmarnować. Marina Bassols Ribera po raz trzeci przełamała tenisistkę z Krynicy-Zdroju i - wykorzystując trzecią piłkę meczową - wygrała tę partię do zera, zamykając spotkanie w dwóch setach w godzinę i 18 minut.

US Open - 1. runda kwalifikacji

Katarzyna Kawa - Marina Bassols Ribera 4:6, 0:6.